Saadet Partisi’nden dikkat çeken video: ‘Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz’

Saadet Partisi, birçok sanatçının hedef alınarak siyasal gündeme konu yapılması ve ekonomik gelişmelerin gündemden düşürülmesiyle ilgili dikkat çeken bir video yayınladı.

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Saadet Partisi’nin ‘Ekonomi Sürprizi’ adında magazin programı temasındaki videosunda “Ünlülerin değil, ürünlerin gündemi belirlediği program” vurgusunda bulunuldu.

“Sürekli değişen etiketler olay oldu”, “Gece hayatının vazgeçilmezine yüzde 125 zam”, “Sıralar, kuyruklar, skandal görüntüler”, “Cemiyet hayatına damga vuran faturalar”, “Enflasyonun makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü” gibi magazin programları tarzında sunumlar yapılarak, son günlerde yaşanan gelişmelere göndermede bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine de yer verilen videoda, “Tüm bunlara rağmen ‘Ekonomi iyi’ diyen ünlü kim? Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz” ifadeleri kullanıldı.

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