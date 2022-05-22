Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı.

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Bakırköy Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

YAKALANDI

Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman bugün Esenyurt’ta yakalandı. Serkan Dakman’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak, silahla kasten yaralamaya iştirak, silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9ar aydan 10 yıl 6şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. (DHA)

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