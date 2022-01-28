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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı anında yaşananlar kamerada

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 09:26 - 28 Ocak 2022 Güncellenme:
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Bakırköy’de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor. DHA

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