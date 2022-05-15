Sağanak yağış üç ilde hayatı felç etti
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından birçok ilde sağanak yağış etkili oldu. Üç ilde meydana gelen sel taşkınları yaşamı olumsuz etkiledi.
Kırşehir’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu, kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrası sel baskınları meydana geldi.
BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ
Köylerde yaşanan sel baskınlarında tarlalardaki ekinler büyük hasar görürken, çiftçilerin malzemeleri de taşan sularla birlikte sürüklendi.
Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bir binanın bahçesine düşen Yıldırım sonucunda bahçe duvarı yıkıldı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çadırlı Hacıbayram Köyü’nde de sağanak yağmur nedeniyle 3 küçükbaş hayvan öldü. AFAD ekipleri bölgelere ulaşarak hasar tespit çalışmalarına başladı.
EDİRNE’DE DE ETKİLİ OLDU
Şiddetli yağmur Edirne kent merkezinde de sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı.
Kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu.
10 DAKİKA SÜRDÜ, CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı.
Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin bir çok caddesi göle döndü.
EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Şanlıurfa’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yolları göle çevirdi.
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda vatandaş ve sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağmur yağışı etkisini sürdürüyor. (DHA)