Sağlık emekçileri şiddetin cezasının arttırılmasını istiyor

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 4 hasta yakınının, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'ye şiddet uygulamasına tepki gösterdi. SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, "Artık yeni vahşet haberleri duymak istemiyoruz. Herhangi birimizin şiddet haberlerine konu olmasını istemiyoruz. Sağlıkta Şiddeti Önleme Kanunu tekrar ele alınarak, cezalar ağırlaştırılmalı, şiddeti uygulayanın cezası ertelenmemelidir" dedi.

Kemal ATLAN

SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, yaptığı açıklama ile sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete tepki göstererek, şiddet uygulayanlara verilen cezaların da ertelenmemesini istedi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADIKÇA ŞİDDET ARTACAK

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hasta yakını 4 kişinin, hamile hemşire Gülhan D.’yi darp etmesine sağlık emekçileri tepkili. SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, hamile bir sağlık çalışanının tekmelenerek öldüresiye darp edildiğini belirterek, “Belki ülkenin birçok yerinde gerçekleşen buna benzer olaylardan bir tanesiydi. Basına yansıma şansı oldu. Çünkü artık şiddet o kadar yaygınlaştı ki büyük bir kısmı haber dahi olamıyor. İzlenen yanlış sağlık poltitkaları sonucunda Sağlık Emekçileri kitleler halinde şiddetin doğrudan hedefi haline getirildiler. Ve ne yazık ki gerekli önlemler alınmadıkça bu artarak devam edecek gibi görünüyor” dedi.

TEPKİ, KINAMAKTAN ÖTEYE GEÇMİYOR

Yeni vahşet haberleri duymak istemediklerini ifade eden Özkavak, şiddet olaylarına karşı yöneticilerin tepkisinin kınamak, esefle kınamak, şiddetle kınamak gibi kelimeler kullanmaktan öteye geçmediğini söyledi. Yöneticilerin bu tür olayları, sosyal medyada birkaç kınama mesajı ile sorumluluklarını üzerlerinden attıklarını düşündüklerini sözlerine ekleyen Özkavak şöyle konuştu:

“Oysa bu konu öyle yaygınlaşıp derinleşti ki her gün her saat bir sağlık kurumundan buna benzer haberler gelmeye başladı. Bütün sağlık kurumlarında acillerden, polikliniklere, ASM’lerine kadar her yere sirayet eden bu kötücül durum cezasızlıktan tepkisizlikten beslenerek büyümeye emekçilerin hayatlarına kastetmeye devam ediyor. Bunu kabul etmek sessiz kalmak mümkün değildir. Buradan uyarıyoruz. Artık yeni vahşet haberleri duymak istemiyoruz. Herhangi birimizin şiddet haberlerine konu olmasını istemiyoruz. Sağlıkta Şiddeti Önleme Kanunu tekrar ele alınarak, cezalar ağırlaştırılmalı, şiddeti uygulayanın cezası ertelenmemelidir.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak süreci yakından takip ediyoruz. Sağlık emekçileri yalnız değildir. Şiddete uğrayan tüm arkadaşlarımızın yanındadır. Her türlü desteği vermeye hazırdır. Bütün arkadaşlarımıza sesleniyoruz nerede olursanız olun, hangi sendikaya üye olursanız olun, günün 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Kapımız telefonlarımız gönlümüz size açıktır. Yalnız değilsiniz. Kimsesiz değilsiniz.”

