Sağlık meslek örgütleri TBMM’de toplandı

Sağlık iş kolunda faaliyet gösteren sendika ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, TBMM'de toplanarak sağlık sektöründeki sorunları CHP'li milletvekillerine iletti.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında TBMM'de sağlık iş kolunda faaliyet gösteren sendikalar, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, Kamu Diş Hekimleri Derneği temsilcisi Esna Öz, Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemur, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi Ahmet Tarık İşmen, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Can Kirişci, Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Hatice Sütpideler, Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Krl Üyesi Gökhan Erdoğan, KESK- Sağlık Emekçileri Sendikası Mali Sekreteri Tayyar Özcan, Birleşik Kamu İş- Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur katıldı.

“SAĞLIKTA ŞİDDET İNFİAL YARATACAK NOKTAYA GELDİ”

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Engin Altay, “Sağlık çalışanlarına yönelik son zamanlarda yoğunlaşan şiddet, cinayet, saldırı, kasten ve bilinçli yaralama, tehdit eylem ve olayları, kabul edilebilir sınırların çok çok üstüne çıktı. Toplumda bir infial yaratacak noktaya geldi. Biz bu sebeple bir çalışma toplantısı yapmayı kararlaştırdık. Bu toplantı neticesinde, sağlık çalışanlarının, meslek örgütlerinin talepleri doğrultusunda TBMM'ye düşen bir görev varsa bunun yapılması için bir çağrı yapılacak” diye konuştu.

“SAĞLIKTA ŞİDDET BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR”

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut ise, “Bizi buraya çağırdıkları için teşekkür ediyorum. TTB olarak kamusal alanda, özellikle sağlık alanında şiddetin başka bir sorun yarattığını görüyoruz. Sağlık alanlarında hizmetin aksaması, aynı zamanda diğer insanların sağlık hizmeti almasını da engellediği için can kayıplarına yol açabiliyor. Sağlıkta şiddet bir halk sağlığı sorunudur. Bu konuyu masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.

“KONYA’DAKİ OLAY, ÖNLEMLERİN YETERSİZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Engin Altay, “Sağlıkla ilgili şu ana kadar kısmen caydırıcı hükümler koyuldu, kısmi iyileştirmeler sağlandı. Bunların üstüne Konya'daki trajik olayı yaşamamız, yapılanların yeterli olmadığıyla ilgili bizde bir kanaate yol açtı. İnşallah bugün burada bu işi bütünüyle önleyecek bir tedbiri üretiriz diye düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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