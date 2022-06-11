Sağlık Meslek Örgütleri: Yine kandırıldık, hekimler bu kötülüğü unutmayacak

Sağlık Meslek Örgütleri, sağlık çalışanlarının maaşlarında ve özlük haklarında düzenleme öngören 14 maddelik kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine, “Beklentileri karşılamıyor” diye sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Sağlık meslek örgütleri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla komisyondan geçen 14 maddelik sağlık çalışanlarının maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirilmesine yönelik kanun teklifinin beklentileri karşılamadığını belirtti.

“HEKİMLER BU KÖTÜLÜĞÜ UNUTMAYACAK”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), tüm itirazlarına rağmen yasa teklifinin komisyondan geçirildiğini belirterek, “Özlük haklarımız ile ilgili düzenleme yapacağınızı söyleyerek hekimleri aylardır oyalıyorsunuz. Bizleri çalışamaz, sağlık sistemini işlemez noktaya getiren sağlık politikalarının uygulayıcıları tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifinin yetersizliklerine dair tüm itirazlarımıza rağmen komisyondan değiştirilmeden geçirildi. Hekimler bu kötülüğü unutmayacak! Süreci takip etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“YİNE KANDIRILDIK”

Hekimler dışındaki sağlık çalışanlarının özlük haklarının işgal edildiğini belirten Bizim Sağlık Çalışanları Sendikası ise, ” Hekim dışı sağlık çalışanlarını bu düzenlemenin dışında bırakmak eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde yapılacak en büyük ayıp olarak tarihe geçecektir. Hekimlerimizin beklentisini dahi karşılayamayan bu yeni düzenlemede dışlanan hekim dışı sağlık çalışanlarının özlük hakları işgal edilmiştir. Yine kandırıldık. Yazık!” derken, Birlik ve Dayanışma Sendikası da, “Hekim ve Sağlık Çalışanları için İyileştirme içeren (güya) Kanun Taslağında Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının maaş ve özlük hakları ilgili kaç madde mevcuttur? Cevap: 0 (rakamla), sıfır (yazıyla)” paylaşımı yaptı.

“ECZACILAR YOK SAYILIYOR”

Ankara Eczacı Odası da sağlık çalışanlarının maaşlarında ve özlük haklarınında iyileştirilmesine yönelik teklifin meclise sunulmuş olması memnun edici bir durum olduğunu belirterek, “Lakin teklifte sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmış olması ve eczacıların yok sayılması kabul edilemez. Sağlık çalışanları bir bütündür sağlık ekip işidir. Sağlık çalışanları arasındaki ayrım sağlık hizmeti veren tüm personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesiyle beraber sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açacaktır. Kamuda Çalışan ve emekli Meslektaşlarımız için öncelikli olarak; Tüm eczacılarımızın fiziki çalışma şartları, maaş ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Kamudan emekli olan eczacılarımız için hakkaniyetli, insanca ve yaşanabilir emeklilik sağlanmalıdır. Mevcut Kanun Teklifi kapsamına alınamayan ve reddedilen taleplerimiz de dâhil olmak üzere tüm taleplerimizi aktarmaya ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” görüşünü paylaştı.

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