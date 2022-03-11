Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede

Kocaeli'de rüşvet karşılığında sağlık raporu sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 93 şüpheliden 67'si adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz engelli raporu ile rüşvet karşılığında sağlık raporu düzenlediğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 9 Mart’ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’da operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 93 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 93 kişiden 26’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 67 kişi ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

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