Sahil güvenliği gören göçmenler denize atlayıp kaçmaya çalıştı
Muğla’nın Bodrum ilçesinden iki metrelik lastik bot ile kürek çekerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 7 göçmenden üçü sahil güvenliği görünce korkudan denize atlayıp kaçmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren üç göçmeni sahil güvenlik ekibi kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi yakınlarından bindikleri iki metrelik lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve içerisinde 7 göçmenin bulunduğu ihbarını alan sahil güvenlik ekibi operasyon başlattı.
Kıyıdan 2 mil açıkta kürek çekerek umuda yolculuğa çıkan göçmenlerden 3'ü sahil güvenliği görünce korkudan denize atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı, 4 ‘ü ise Kargı Adası sahiline çıktı.
Bodrum Limanı'na getirilen göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.