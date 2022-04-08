Sahil Güvenlik’ten göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası Körfezi’nde ikisi Yunanistan’a kaçmak isteyen, ikisi ise Yunan güçlerince geri itilen 4 teknedeki 114 düzensiz göçmeni kurtardı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası Körfezi'nde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen geçişleriyle ilgili 6 saatte 4 ayrı olaya müdahale etti.

Sabah erken saatlerinde körfezde hareket halinde lastik botlar içinde göçmenler olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu TCSG-7 tespit edilen 2 hareketli lastik botu durdurdu. Botlardaki toplam 58 düzensiz göçmeni yakaladı.

YUNANLILAR GERİ İTTİ

Bu olayın hemen ardından gelen başka bir ihbarı değerlendiren TCSG-909 botu, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 göçmeni kurtardı.

Aynı saatlerde Yunan unsurlarınca geri itilen can Salı içindeki göçmenlerin kendi olanaklarıyla Milli Park kıyılarına çıktığı bilgisi üzerine bu kez TCSG-74 botu harekete geçti. Kayalıklarda mahsur kalan 23 göçmeni nefes kesen bir operasyonla aldı.



GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Sahil Güvenlik Botlarının Kuşadası'nda karaya çıkardığı göçmenler, sorgularından sonra Aydın Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildi.

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