Sahte içki kabusunda ölü sayısı yükseliyor

Van'da sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 4’ü hayatını kaybederken, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirilen malzemelerle sahte içki hazırlandığını ve bu sahte içkiden de 8 kişinin içtiğini tespit etti. Tespit edilen 6 kişi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, 2 kişi ise evinde ölü bulunmuştu.

2 KİŞİ DAHA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavisi devam eden 6 kişiden 2'si ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün 2 olan ölü sayısı bugün itibariyle 4'de yükseldi. Tedavisi devam eden diğer şahısların ise görme sorunu yaşayabileceği belirtildi.

“İNSANLARIMIZIN HAYATI TEHDİT ALTINDA”

Tedavisi devam edenlerin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van'da ölümle sonuçlanan ciddi metil alkol zehirlenmelerinin yaşandığını belirtti. Metil alkol zehirlenmelerin ciddi halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade eden Dr. Tatlı, “Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Metil alkol, aslında sanayide kullanılan solventlere katılan bir çeşit kimyasal maddedir.

İnsan tüketimi için asla uygun olmayan bir kimyasaldır. Kötü niyetli insanlar kötü maliyetli alkol üretmek için bunu alkollü içeceklerin içine katıyorlar. Bu yüzden insanlarımızın hayatı ciddi manada tehdit altındadır” dedi.

“GÖRME KAYBIYLA SONUÇLANAN TABLOLAR ORTAYA ÇIKTI”

Alkollü içeceklerin tüketilmesini asla önermediklerini dile getiren Tatlı, “Tüketenler mutlaka bandrollere dikkat etsin. Arkadaş ortamlarında size alkol sunulduğunda içecekseniz şişenin bandrolüne bakın. Dolayısıyla doğru yerlerde alındığına emin olarak için.

Van'da ortaya böyle bir tablo çıktı. Arkadaş ortamında içilen alkolden bir kısmı hayatını kaybederken, bir kısmı ise yoğun bakımındaki hayat mücadelesini sürdürüyor. Görme kaybıyla sonuçlanan klinik tablolar ortaya çıktı. Konu hakkında dikkat edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor. (İHA)

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