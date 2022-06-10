Sahte polisler iki iş insanını kaçırmaya çalıştı

Edirne Kapıkule’de kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi Bulgar iki iş insanını kaçırmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası Bulgarlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Olay, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Bulgar iş insanını takibe alarak İstanbul'dan Edirne'ye gelen iki şüpheli Kapıkule güzergahında bulunan bir tesiste kendilerine polis süsü vererek P.N. ve D.Z'yi kelepçe takma suretiyle kaçırmaya çalıştılar.

İş insanlarını kaçırma girişimi ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada iki şüpheliye direnen Bulgarlar otomobile binmek için direndi. Çıkan arbedeye tesiste bulunan vatandaşların da müdahil olmasıyla birlikte linç edileceğini anlayan iki şüpheli otomobille binerek kaçtı.

OTOMOBİL KÖYDE TERK EDİLDİ

İhbar üzerine otomobilli takibe alan polis ve jandarma ekipleri Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli Köyünde otomobilli terk etmiş durumda buldu. Jandarma ekipleri kaçan şahısların yakalanması için Süloğlu ilçesinde köyde ve Yunanistan sınırında geniş çaplı arama tarama faaliyetleri başlattı. Köy halkı ise şüphelilerin evlerine gizlenme ihtimalinin olabileceği korkusuyla tedirgin oluyor.

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