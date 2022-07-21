Saldırıda ölen Dr. Karakaya’ya ‘şehit’ unvanı verildi

Konya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu çalıştığı Şehir Hastanesi'nde klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, hastanede düzenlenen törenle anıldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Ekrem Karakaya'ya şehitlik unvanı verildiğini belirterek, ''Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz şehit unvanı verdi." dedi.

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Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Ekrem Karakaya 7 Temmuz’da, anjiyo ameliyatı olan annesinin ölümünden sorumlu tutan Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırganda aynı tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Konya Şehir Hastanesi’nde anma töreni düzenlendi. Tören, Dr. Karakaya’nın hayatını konu alan kısa film gösterimiyle başladı. Kuran ve dua okunmasıyla devam eden törende konuşan hastane başhekimi Dr. Oğuzhan Günenc, Karakaya’nın yaklaşık 1 yıl önce Şehir Hastanesinde göreve başladığını belirtti.

Günenc, “Rahmetli doktorumuza kendi memleketi Kayseri’de göreve başlama seçeneği sunulmuş olmasına rağmen mesleğini daha iyi icra edebileceğini, hastalarına daha faydalı olabileceğini düşündüğü için kendisi hastanemizi tercih etmiştir.” dedi.

ADI YAŞATILACAK

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için ‘şehit’ unvanı verildiğini belirterek, şunları söyledi:

”Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz şehit unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar dedi. Şehit Karakaya’nın adının Konya’da bazı sağlık tesislerine ve caddelere verilerek yaşatılacağını da belirten Koç, “Şehidimizin adını yaşatma adına devlet büyüklerimiz gerekenleri yapıyorlar. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın’ ‘dedi.

“KARABÜK’TEN HASTALARI GELİYORDU”

Mesai arkadaşları adına kürsüye gelen kardiyoloji uzmanı Dr. Selçuk Öztürk, “Ekrem abimiz kliniğimizin yaşça ve tecrübece en büyüklerinden olmasına rağmen bizlere saygısından dolayı ‘abi’ diye hitap eder, hastalarına hakim olsa bile hepimizle istişare ederdi. Hiçbir hastası ya da iş arkadaşı ile ufacık da olsa bir münakaşası olmadı.

Kliniğimizde 1 yılda kendisini öylesine sevdirdi ki hekim ve hekim dışı tüm personellerin en sevdiği ve saygı duyduğu kişi oldu. En son Ramazan Bayramında nöbetçi olmamasına rağmen bayram öncesi kalan hastalara ve izne ayrılan hekim arkadaşların hastalarını devralarak her gün vizit yaptı. Ben buna şahidim. Sürekli olarak hastalarından olumlu geri dönüşler alan bir kardeşimizdir. Hatta daha önce çalışmış olduğu Karabük ilinden Konya’ya gelen hastalarını biliyoruz” diye konuştu. (DHA)

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