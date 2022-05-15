Salıncak değil ölüm tuzağı! Bir genç öldü, diğeri ağır yaralı

Afyonkarahisar kent merkezi Akarçay parkında bulunan döner salıncaktan geçtiğimiz günlerde bir genç düşerek hayatını kaybetmişti. Yine bir gencin daha aynı salıncaktan düşerek yaralandığı belirtilirken, gençlerin büyük ilgi gösterdiği salıncak tehlike saçmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz hafta Akarçay'da bulunan oyun parkındaki salıncaklardan düşerek yaralanan Kaşif Duman hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti

HAEN FAALİYETTE

15 yaşındaki Kaşif Duman’ın ardından aynı döner salıncaktan bir çocuk daha düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin omzunda kırık olduğu tespit edildi.

Bir ayda bir çocuğun hayatını kaybettiği bir çocuğunda ağır yaralandığı döner salıncak ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Salıncak halen daha bulunduğu Akarçay parkında faaliyet gösteriyor.

EMNİYETİ YOK

Döner salıncakta tutunacak herhangi bir aparat bulunmazken, emniyeti sağlayacak kemer yada güvenlik şeridi de yer almıyor. Büyüklerin dahi durmakta güçlük çektiği salıncağa binen gençler hayatlarını tehlikeye atarak eğleniyor.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği salıncağın daha fazla tehlike saçmadan kaldırılması yada bir önlem alınması bekleniyor. (İHA)

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