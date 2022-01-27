Samsun son 50 yılın en yoğun kar yağışını aldı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Hem elektrik kesintilerini sonlandırmak hem de yolların tamamını açmak için çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarımız çok fedakarca çalışıyor" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Son 50 yılın en büyük kar yağışını aldık." diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun’da Vali Dağlı ve Başkan Demir, Samsun'da 22-26 Ocak tarihleri arasında etkili olan yoğun kar yağışını değerlendirdi, son durum hakkında bilgi verdi. Samsun'da ağır bir kar yağışının olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “Tabii, ülkemizin her yerinde kar etkili oldu. Biz öncesinden toplantılarımızı yaptık.

Meteoroloji müdürlüğümüzle de yakın çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle, YEDAŞ, diğer ilgili kurumlar ve Kızılay ile toplantılarımızı yapmak suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık. Ardından kar geldi. Çünkü meteorolojimizin tahminler genelde tutuyor. Bu anlamda süreci yönetiyoruz. Tırların makaslamasından dolayı Havza'da ilk gün biraz sıkıntı yaşadık.

Kar çok fazlaydı ve hemen buzlama yaptı. Biz orada da vatandaşımızın mağduriyetini önleme açısından Kızılay yemek ve kumanya dağıtımı yaptı. Kavak ve Havza Belediyelerimiz yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyemiz anında 5 tane aracı ile orada devreye girmek suretiyle işi rahatlattı. Bu manada sureci yönetiyoruz. Başkanımız ve YEDAŞ ile görüştük. Hem elektrik kesintilerini sonlandırmak hem de yolların tamamını açmak için çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarımız çok fedakarca çalışıyor. 2 metre kar olan yerlerimiz var. Bunların hepsi ile mücadele yapılıyor” şeklinde konuştu.

“SON 50 YILIN ETKİLİ KAR YAĞIŞI”

Kar yağışı öncesi çok iyi bir organizasyonla hazırlık yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Son 50 yılın hemen hemen en büyük sürekli karşı yağışını aldık. Ortalama sahil ile üst yerler bir buçuk metredir. Birçok yerde 2, 2,5 metreyi bulan kar yağışları aldık. Kapalı yollar hızla açılıyor.

Ulaşım olmayan mahalle sayımız 100'ün altına indi. Yarına kalmadan tamamı normale dönmüş olacak.

Valimizin öncülüğünde büyük bir performans gösterdik. Tüm ilgili kurumlarımızla güzel bir iş birliği ve enerji birliği ile birlikte güzel bir performans sergiledik. Tırların kayarak yolu kapatması nedeniyle bir sıkıntı yaşandı. Onlar da halloldu. Bizim 946 kırsal mahallemiz var. 3 bin yerleşim yerimiz var. Tamamına ulaşımı da inşallah sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı

İlginizi Çekebilir Turizm şehri 29 yıl aradan sonra beyaza büründü