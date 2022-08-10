Samsun’daki hakimden Ayvalık’taki tarla için karar

Gözde turizm merkezlerinden Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ndeki 40 dönümlük verimli tarla hakkında hukuka aykırı parselasyon yapıldı, satış işlemi başlatıldı. Ayvalık'taki tarla hakkında Samsun Gürgentepe Mahkemesi’nin karar vermesi dikkat çekti.

Gökmen ULU

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Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki verimli tarlaların bulunduğu 242/2 parsele kayıtlı 40 dönüm alanda hak talep eden 60 kişi tapu iptal ve tescil davası açtı.

Davacılar, taşınmaz malikiyle aralarında inanç sözleşmesi imzaladıklarını, bu sözleşmeye dayanarak masraf yaptıklarını, sonra ise aralarında uyuşmazlık çıktığını belirtti.

Davacılar, tarlanın eşit hisse oranında paylaştırılarak tapu kayıt ve tescilini istedi. Taşınmaz maliki de itiraz etmeyerek davayı kabul etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesiyle ilgili dava Samsun Gürgentepe Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, tarlanın dava açanlar adına eşit hisselere bölünerek tesciline karar verdi.

PARSEL PARSEL SATIŞA ÇIKARDILAR

Bu kararın ardından, denize 1 kilometre mesafedeki verimli tarlada tel örgüler çekilerek parselasyon işlemi yapıldı, ardından parseller satışa çıkardı. İlanda, “265 metrekare araziler sadece 325 bin lira ve sınırlı sayıda” denildi.

İŞLEM YASA DIŞI

Oysa yapılan işlemler yasalara ve hukuka aykırı. Çünkü, tarlanın bulunduğu alan 2016 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla “büyük ova” kapsamına alındı.

Ayrıca 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre, “tarımsal niteliği korunacak alan” kapsamında bulunuyor. 5403 sayılı yasa uyarınca, verimli tarım arazilerinin bölünerek paydaş adedinin artırılması da yasak.

DANIŞIKLI DAVA İLE KANUN BERTARAFI

Hukuka aykırı işlemleri tespit eden ve müdahalede bulunan kurum Ayvalık Belediyesi oldu. Belediye ekipleri tel örgüleri söktü.

Cezai işlem başlatan belediye başkanlığı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Girişimi “fırsatçılık” olarak niteleyen Ayvalık Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, tarafların muvazaalı (danışıklı) dava açarak, kanunun kesin olarak yasakladığı bir durumu bertaraf etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Hukuka aykırı işlemin durdurulması ve caydırıcı bir cezai işlem uygulanması için gereken tüm çalışmalar başlatıldığı açıklandı, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Belediye ayrıca, tarlayı parsel parsel satışa çıkaranlara idari para cezaları uygulanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazı yazdı.

BELEDİYE, MAHKEME HAKİMİNİ HSK'YA ŞİKAYET ETTİ

Dikkat çeken hususlardan biri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki tarla hakkında Samsun'daki Gürgentepe Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karar vermesi oldu.

Ayvalık Belediye Başkanlığı, Samsun’daki mahkemenin yetki alanı dışında hüküm verdiğini öne sürdü.

Belediye ayrıca, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nca kesin olarak yasaklanmasına rağmen, Gürgentepe Asliye Hukuk Mahkemesi'nin açıkça yasaya aykırı karar verdiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Belediye, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'na yazdığı dilekçeyle hüküm kuran hakim hakkında gereğini yapılmasını talep etti.

“YASA DIŞI SATIŞLARI ENGELLİYORUZ”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yasa dışı işlemleri ve satışları engellemeye devam edeceklerini söyledi.

Ergin, şöyle konuştu:

*Ayvalık doğası, denizi, tarihi ve birçok özelliğiyle cazibe merkezi konumunda ve kentimizde yaşamak isteyenler burada arsa alımına yöneldi.

*Bu talepten kanuna aykırı biçimde yararlanmaya çalışan fırsatçılar tarım arazilerini 300-500 metrekarelik parçalara bölerek kooperatif veya çiftlik adı altında satmaya başladı.

*Ancak tarım arazilerinin parsellenip satılması yasal değil. Biz Ayvalık Belediyesi olarak bu kanuna aykırı satışları engelliyoruz ve engellemeye devam edeceğiz.

*Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934 yılında ziyareti sırasında, sapsarı buğday başaklarıyla kaplı, dümdüz, uçsuz bucaksız ovaları görüp ‘buraya Altınova demeli, son derece kıymetli, verimli ovalar’ demesinden sonra ‘Altınova’ adını alan bu eşsiz yerdeki verimli toprakları, Samsun ilindeki bir asliye hukuk mahkemesinde alınan kanuna aykırı kararla fırsatçıların tel örgüyle bölüp internet üzerinden kampanyalı satışlarmış gibi pazarlaması mümkün değil.

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