Sanayi alanı satış ihalesi düzenleniyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 51.667,68 m² yüzölçümlü sanayi alanı nitelikti taşınmaz açık artırma ile satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Taşınmazın çevresinde benzer nitelikli sanayi amaçlı boş parseller ve fabrika tesisleri yer almaktadır. 1/1000 ölçekli Ergene 1 OSB İlave ve Revizyon imar planında sanayi alanında kalmakta olup Emsal: 0,70, H-max: Serbest yapılaşma koşulları bulunmaktadır. İhale konusu taşınmaz İstanbul-Edirne D100 karayoluna cepheli olup ulaşımı kolay ve rahattır.

Taşınmazın bulunduğu Ergene 1 OSB Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 04/07/2012 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nce 283 sicil numarası ile Ergene-1 Islah Organize Sanayi Bölgesi adıyla tüzel kişiliği ilan edilmiştir. Lokasyon olarak D-100-02 Çorlu Lüleburgaz Karayolu çevresinde Misinli ve Vakıflar Mahallesi civarında stratejik bir konumda kurulu olan Organize Sanayi Bölgesi Edirne-Kapıkule sınır kapısına 1 saat 15 dakika, İpsala Sınır Kapısı’na da 1 saat 30 dakika olup, Avrupa’ya komşu konumdadır.

35 milyon 500 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden satılacak taşınmazın ilk satış ihalesi 1 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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