Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmit'te sanayi sitesinde yedek parça satışı yapan iş yerinde çıkan ve 6 iş yerinin zarar görmesine neden olan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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İzmit Sanayi Sitesi içerisinde yedek parça satışı yapan bir iş yerinde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada hızla büyüyen yangın, bitişikteki ve çoğunluğu oto tamirhanesi olan iş yerlerine sıçradı.

İhbarla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla Gölcük, Başiskele, Kartepe gibi çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.

Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından yangın kontrol altına alındı. 6 iş yerinde hasar oluşurken, dükkanların içersindeki çok sayıda araç demir yığınına döndü. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Bazı iş yerlerinden hala dumanlar yükselirken, ekiplerin hasar tespit ve soğutma çalışmaları sürüyor.

‘SAVAŞ ALANI GİBİ BİR ORTAM VARDI’

Yedek parça satan ve iş yeri hasar gören Cabbar Kırgüdü, çok zor bir gece geçirdiklerini belirterek “Dün gece arkadaşlar haber verdi. Biz de koşturarak geldik. Hep beraber itfaiye ile birlik olduk, yardımcı olmaya çalıştık. Fakat zarar çok büyük. Herkese çok geçmiş olsun. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı. Dün gece burası çok kötüydü. Geldiğimde her yer itfaiye araçlarıyla doluydu, savaş alanı gibi bir ortam vardı. Üzücüydü, herkes o halde elinden geleni yaptı. Koşturduk ama maalesef kurtaramadık. Hepimize çok geçmiş olsun. Küle dönen 3 dükkan var, diğer dükkanlarla beraber 6 yer hasar gördü” diye konuştu.

’13-15 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ’

Yangın nedeniyle dükkanında büyük hasar oluştuğunu dile getiren Çetin Durna “Gece burada yangın başladı, bizi telefonla arayıp haber verdiler. Geldiğimizde itfaiye söndürmeye çalışıyordu. Yan tarafta başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bizim dükkanımıza gelmiş. Maalesef, dükkanımız kullanılamaz harap duruma geldi. Yan taraftaki iş yerlerinde de aynı şekilde büyük hasar var. İçeride 13-15 civarında araç hasar gördü. Onun dışında demirbaşlarımız, makinelerimiz yandı, binamız bile kullanılamaz durumda” ifadelerini kullandı. (DHA)