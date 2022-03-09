Sanık Ümitcan Uygun: Vicdanım rahat

Ankara’da Ümitcan Uygun’la geceyi geçirdiği gün hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Sanık Uygun, duruşmada vicdanının rahat olduğunu söyledi.

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Ankara’da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) şüpheli bir şekilde ölmesiyle gündeme gelen Ümitcan Uygun, hakkındaki soruşturma sürerken, geceyi birlikte geçirdiği Esra Hankulu’nun da şüpheli şekilde ölmesiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı iç kanama olduğunu belirleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun hakkında kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Savcılık ayrıca Hankulu’nun ölü bulunduğu evde bulunan arkadaşları Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise ‘suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

VİCDANIM RAHAT

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edilen duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Hankulu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Uygun, sabah evden çıkarken Hankulu'nun hayatta olduğunu belirterek, “Evden çıkarken Esra beni öptü ve yolcu etti. Benim vicdanım rahat. Doğru bir tanedir, o da ortaya çıkacak. Bahsi geçen eylemi ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Duruşmada mütalaaya ek sunan savcı, Uygun'un kendisini savunamayacak bir kişiyi darp edip öldürdüğünü savunarak, sanığın herhangi bir indirimden yararlanmaması ve cezalandırmanın üst sınırdan verilmesini talep etti. Taraf avukatlarının beyanının ardından eksiklerin giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Nisan'a erteledi. (İHA)