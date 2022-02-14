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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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