Şantajlarıyla genç kızı intihara sürükledi, 2 yıl hapis cezası verildi

Diyarbakır’da oturduğu evin 10. katından atlayarak intihar eden 17 yaşındaki Bahar Akdemir’in ölümünde takıntılı bir erkek arkadaşı suçlandı. Sanık Ö.A., "Amacım onu sevdiği kişiden uzaklaştırmaktı. İntihar edeceğini düşünmedim" dedi. Hakkında intihara yönlendirme suçundan dava açılan sanık, delil yetersizliğinden beraat ederken, şantaj suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 21 Aralık 2019 gecesi saat 3’te, 17 yaşındaki Bahar Akdemir, oturduğu 10. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti. Genç kızın yüzü sokaktaki başıboş köpeklerce parçalandı.

Olayın şoku ile yıkılan ailesi, polise verdiği bilgide kızlarının herhangi bir sorununun olmadığını, evin en küçüğü olması nedeniyle de aile içinde de çok sevildiğini belirterek intihara anlam vermediklerini söyledi.

Genç kızın üzerinden çıkan cep telefonu Siber Suçlarla Mücadele Şubesince incelemeye alınınca olayın sıradan bir intihar olmadığı açığa çıktı.

Geriye dönük arama ve mesaj kayıtlarını inceleyen savcılık, kızın takıntılı bir erkek tarafından intihara yönlendirildiğini değerlendirdi. Ö.A., hakkında 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

TAKINTILI SEVGİLİSİNİN MESAJLARI ÇIKTI

Bahar'ın Ö.A adlı kişiye gönderdiği ‘Ne yapmamı bekliyorsun, ne istiyorsun’ mesajına Ö.A'nın, ‘Kendini çek yolla’ dediği, Bahar'ın, ‘Atmıyorum, mecbur muyum, beni kendine zorla mı eş yapacaksın’ dediği, ardından genç kızı evden çıkmaya zorladığı, Bahar'ın ailesinin evde olduğunu belirtmesine rağmen ‘Çıkacaksın, intikam alacağım. Bir defa benimle birlikte olacaksın’ diye yazdığı belirlendi.

‘KENDİMİ ATIYORUM…’, ‘SEN BİLİRSİN AT İSTERSEN’

Bahar'ın da, “Yapamam” demesi üzerine normal günlük yaşamda çekilmiş uygunsuz olmayan bazı fotoğraflarını mesajda gönderip, “O zaman bunu yarın yengene, ablana yollarım” dediği, Bahar'ın “Yapma ne olur. Çık balkona, ben artık kendimi atıyorum. Belki haberim yarın sana gelir, ciddiyim” dediği, Ö.A'nın, “Valla sen bilirsin, at istersen. Kimse arkandan ağlamaz, umurumda bile değilsin.” dediği tespit edildi.

Bahar'ın buna karşı, “Ne istiyorsun bana kötü şeyler yaptırma” dediği Ö.A'nın bu kez evlilik planı yaptığı kişiyle evlenmesine izin vermeyeceği şeklinde mesaj attığı, genç kızın bu görüşmeden sonra pencereden atladığı kaydedildi.

“ISRAR ETTİM KENDİNİ ATMIŞ PİŞMANIM”

İntihardan iki ay sonra hakkında gözaltı kararı verilen Ö.A, evine giden polislere neyle suçlandığı kendisine bildirilmeden “Abi rahmetli Bahar için geldiniz, biliyorum. Benimle birlikte olması için ısrar ettim, tehdit ettim. O da kendimi atarım dedi, inanmadım, ısrar edince kendini atmış, pişmanım, çok duygusaldı, her şeyi kafasına takıyordu” dedi.

Bahar'ın başkasıyla evlilik hazırlığını içine sindiremeyen sanığın tehditleri ve baskısı sonucu genç kızın intihar ettiği, sanığın baskısıyla intihara yönlendirme suçu oluştuğu için cezalandırılması istendi.

ALGILAMASI GELİŞMEMİŞ KİŞİYİ İNTİHARA YÖNLENDİRME

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık “Benim amacım onu sevdiği kişiden uzaklaştırmaktı. İntihar edeceğini düşünmedim” dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın cinsel birliktelik yaşamak için Bahar'ı zorladığı, intihar edeceğini söylemesine rağmen sanığın ısrarla, “Sen bilirsin” diyerek intihar düşüncesini güçlendirdiğini, cinsel birliktelik yaşamak için elindeki fotoğrafları şantaj aracı olarak kullanarak “Algılama yeteneği gelişmemiş kişileri intihara yönlendirme ve şantaj” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Ailesi de Bahar'ın hayat dolu bir kız olduğunu ve intihar edebilecek bir durumun olmadığını, sanığın baskısıyla intihar ettiğini ifade etti.

MESAJLAR İNTİHARA YÖNLENDİRME DEĞİL

Mahkeme, sanığın genç kıza gönderdiği mesajların, intihar düşüncesi olmayan birinin karar vermesini sağlamaya yönelik mesajlar olmadığını, yine intihar kararı vermiş birinin intiharını destekleme ve bu kararı güçlendirme niteliğinde olmadığına kanaat getirdi.

Mahkeme, sanığın Bahar'a cinsel ilişki teklifinde bulunup, aksi halde elindeki fotoğrafları ailesine göndereceği mesajıyla şantaj suçunu işlediğinin sabit olduğunu vurguladı. Sanık intihara yönlendirme suçundan beraat ederken, şantajdan 2 yıl hapis 10 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı. Karar Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.

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