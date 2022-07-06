Sarallar operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 13 ilde kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 122 oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliden 30'u adliyeye gönderildi.
Operasyon, 28 Haziran'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütü ve alt gruplarına düzenlenen operasyonda aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler geçtiğimiz Cuma günü adliyeye götürülerek 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Önceki gün de ikinci kez, ek gözaltı süresi talep edilen şüpheliler için yeniden gözaltı uzatma kararı alındı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 10 gündür gözaltında olan şüphelilerden 30’unun işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.