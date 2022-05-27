‘Saray, seçime kadar interneti yok etmek istiyor’

Çarşamba günü mecliste görüşülecek "Dezenformasyon Yasası" ile ilgili çağrıda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Seçime kadar Türk demokrasisini rafa kaldırmak, medyayı susturmak, gençleri susturmak, interneti yok etmek istiyorlar. Buna izin vermeyelim. Basın örgütlerinin temsilcilerini saat 14.00'te komisyona bekliyoruz. Hepsi misafirimizdir. Gelin özgürlüklerimizi birlikte savunalım" dedi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyada “yalan haberle mücadele” gerekçesiyle hazırlanan ve kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak adlandırılan yasa teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Çarşamba günü görüşülecek yasa teklifi öncesi açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Saray, seçime kadar interneti yok etmek istiyor” dedi.

MECLİSE DAVET ETTİ: GELİN BİRLİKTE SAVUNALIM

Özkan, “’Bu kadarını da yapamazlar, böyle bir sansürü TBMM'ye getiremezler’ diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Bunu da yaptılar. Türk medyasını, sosyal medyayı, interneti toptan kontrolleri altına alacak, bir tuşla açıp kapayabilecekleri yeni bir düzenlemeyi TBMM'ye saray meclisi sundu. Türkiye'yi, özgürlüklerimizi, demokrasiyi savunmak için bütün basını, yönetim kurulu üyelerini, Çarşamba günü bu yasa önerisini ele alacağımız dijital komisyona, TBMM'ye saat 14.00'te davet ediyorum. Hepsi misafirimizdir. Gelin özgürlüklerimizi birlikte savunalım” şeklinde konuştu.

“SEÇİME KADAR DEMOKRASİYİ RAFA KALDIRMAK İSTİYORLAR”

Özkan, “Seçime kadar Türk demokrasisini rafa kaldırmak, medyayı susturmak, gençleri susturmak, interneti yok etmek istiyorlar. Buna izin vermeyelim” diyerek sözlerini noktaladı.

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