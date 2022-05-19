“Saray’a harcanan parayla 72 bin kişi ekmek sahibi oluyor”

Meclis kürsüsünden yoksulluk rakamlarını açıklayan CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, "Şu anda 5 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 TL. Yani asgari ücretten yüzde 50 daha pahalı. Yoksulluk sınırı ise 17 bin 540 TL. 4 asgari ücret alacak ki, yoksulluk sınırına gelmesin. Bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti 7 bin TL. Saray'a harcanan parayla 72 bin kişi ekmek sahibi oluyor" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meclis kürsüsünden AKP sıralarına seslenen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, iktidarın ekonomik sıkıntılara çözüm bulamayışını eleştirdi.

“BİR BEKAR ÇALIŞANIN AYLIK GEÇİM MALİYETİ 7 BİN TL”



Aydın, mecliste yaptığı konuşmasında, “Şu anda 5 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 TL. Yani asgari ücretten yüzde 50 daha pahalı. Yoksulluk sınırı ise 17 bin 540 TL. 4 asgari ücret alacak ki, yoksulluk sınırına gelmesin. Bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti 7 bin TL. Asgarî ücret ne kadar, doların hızı böyle devam ederse 200 dolarlar civarına düşecek. Peki tüm bunları çözmek için değerli hükümetimiz ne yapıyor; ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ dedi, faizi düşürdü enflasyon yüzde 150’nin üzerine çıktı. Bakanı değiştirdi ‘Gözümdeki ışıltıya bakın, enflasyon düşecek’ dedi, hiper enflasyona geldik. Ancak çözüm için hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“SARAY’A HARCANAN İLE 72 BİN KİŞİ EKMEK SAHİBİ OLUYOR”

Saray’a harcanan parayla 72 bin kişinin ekmek sahibi olacağına dikkat çeken Aydın, “Millet, pazarlarda pazar artığı sebze, kuru soğanı toplarken, Saray’ın günlük gideri 2021 bütçe rakamlarına göre, 10 milyon TL. Yıllık 300 milyon TL. Kaç asgarî ücret yapıyor biliyor musunuz 72 bin kişi. Yani Saray’daki israfı bitirseniz, 72 bin asgarî ücretli ekmek sahibi olacak bu ülkede” dedi.

“BAKANLARA İSRAF YUVASI YAPIYORLAR”

Ahlat’ta yapılacağı söylenen bakanlık konutlarını da gündeme getiren Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yetmedi, şimdi de Ahlat’ta bakanlara 9 tane israf yuvası daha yapıyorlar. Onu da hesapladığınızda bir 72 bin kişi daha sadece bu şatafat, israf yüzünden aç kalacak. Ama ekranları açın her şey güllük, gülistanlık.

Memleket uzaya gidiyor. Müreffeh, medeniyet seviyeleri aşmış, zenginlik içerisinde. Fakat gerçek şu; 2022 Türkiye’si, pazarlarda ikinci bel iç çamaşırı satılıyor. Keşke siz Saray’lara harcadığınız paraları bu millete verseydiniz de insanlar buralarda bunlara muhtaç olmasaydı.”

İlginizi Çekebilir Tüm Emekliler Sendikası: Emeklinin çay içecek parası bile yok