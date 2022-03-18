Saraya yapılacak spor tesisi ihalesi de tanıdık isme gitti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde yapılacak spor tesisinin ihalesi üzerinden AKP iktidarına yüklendi. Başarır, 22/B pazarlık usulü yapılan ihalenin yine tanıdık bir isme verildiğini açıkladı.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde yapılan spor tesisinin ihalesi üzerinden AKP iktidarına yüklendi. Başarır, 22/B pazarlık usulü yapılan ihalenin yine tanıdık bir yandaşa verildiğini açıkladı.

“ŞİRKET YÖNETİCİLERİ YİNE TANIDIK İSİMLER”

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 04.01.2022 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İçerisindeki Açık Spor Sahasının Kapalı Spor Sahası Haline Getirilmesi Yapım İşi le ilgili 21/B kapsamında ihale yaptığını belirten CHP'li Başarır,

“Yolsuzlukları, çirkin, kirli ihaleleri açıklamaya devam ediyoruz. Her hafta bir tane açıklayacağız dedik ama bu hafta iki tane açıklıyoruz. Bu kez yapılan usulsüzlük Sarayın içerisindeki bir yapım işi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 04.01.2022'de sarayın açık spor salonunu kapalı spor salonuna dönüştürmek için bir ihale yapıyor. 21/B ile ihaleyi Siyahkalem Mühendislik İnşaat'a veriyor. Bedel 10 milyon 390 bin TL yani asgari ücretin neredeyse yaklaşık 2 bin 500 katı.

Kim bu şirketin sahibi? Ahmet Cengiz Özdemir bu şirketin yönetim kurulu başkanı. Görevi, Ticaret Bakanı'nın başkanını atadığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda da Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı görevini yürütüyor. Ne kadar güzel değil mi?

Gelelim eski yönetim kurulu üyelerine. Birisi Ekrem Baki, AKP'li Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanvekili. Diğer eski yönetim kurulu ise Mehmet Mustafa Açıkalın. Kim bu? Eski İBB Genel Sekreteri, 22 ve 23.Dönem AKP Milletvekili” dedi.

“HER HAFTA İHALE DOSYALARINI AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu yolsuzlukları anlatırken kendi yüzünün kızardığını dile getiren CHP'li Başarır,

“Arkadaşlar bu yazık değil mi? Bu ülkede başka şirket yok mu? Başka vatan evladı yok mu? Neden ihaleler hep 21/B ile rekabetsiz, adrese teslim şekilde yandaşlara veriliyor?

Neden yapıyorsunuz bunu? Bu kadar çirkinlik olur mu? Bunlar bizim paramız. Ben anlatırken üzülüyorum, kahroluyorum ama ya bu bakanlar, bu ülkeyi yönetenlerde oluyor mu bunlar?

Biz bunların hesabını tek tek soracağız ve her hafta ihale dosyalarını açıklamaya devam edeceğiz” sözlerini ifade etti.

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