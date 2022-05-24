Sarıgül: Affet Türkiye…

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için af çıkarılması çağrısını yineleyerek, "Gelin hep birlikte bir af çıkaralım adı da “Toplumsal Barış Affı” olsun. Toplumsal Barış affı çağrımızın da destek bulacağından emin olarak bir kez daha Türkiye’min vicdanına sesleniyorum: “Affet Türkiye!” diyorum" ifadelerini kullandı.

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31 Mayıs’ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerinin uzatılmasının ardından, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül açıklamada bulundu.

“HEM BU YURTTAŞLARIMIZ HEM DE AİLELERİ ADINA ÇOK SEVİNDİM”

31 Mayıs'ta sona erecek olan, koronavirüs açık cezaevi izinlerinin uzatılması yönünde yaptı çağrıların karşılık bulmasından son derece mutlu olduğunu belirten Sarıgül, “Bu izin uzatılmasaydı aylardır dışarıda olan bu insanların kurulu düzenleri bozulacaktı. Hem bu yurttaşlarımız hem de aileleri adına çok sevindim. Ülkemizin içinde bulunduğu, siyasi, ekonomik ve sosyal şartların bir af çıkarmayı gerektirdiği düşüncesiyle 9 Nisan'dan bu yana yaptığım af çağrısını tekrar ediyor, bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum” dedi.

Af çağrısını yineleyen Sarıgül, şöyle konuştu:

“AFFET TÜRKİYE!”

“Gelin hep birlikte bir af çıkaralım adı da “Toplumsal Barış Affı” olsun.

Toplumsal Barış affı çağrımızın da destek bulacağından emin olarak bir kez daha Türkiye'min vicdanına sesleniyorum:

“Affet Türkiye!” diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet… Anaların hasretini dindirmek için affet… Çocukları sevindirmek için affet… Geçmişi geride bırakmak için affet…”

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