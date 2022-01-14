Sarıgül: Biz sağ veya sol parti değiliz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzurum'da parti il kongresinde konuştu. Sarıgül, "Biz sağ veya sol parti değiliz. Biz Atatürk milliyetçisi olan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak olan bir partiyiz" dedi.

Orhan BOZKURT

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtindeki il binasının açılışını yaptı, il kongresinde konuştu.

Sarıgül, Erzurum'daki yeşil kartlı sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu, bölge illeri arasında en fazla banka kredisi kullanan ilinde yine Erzurum olduğunu belirterek, “Bunlar da gösteriyor ki Erzurum ekonomisinde bir sıkıntı var. Erzurum'u kış turizminde parlatmak, sanayide, hayvancılıkta geliştirmek, Erzurum'a görkemli bir stadyum yapmak inşallah bize nasip olacak.

Erzurumlu doğalgaz fiyatları yüzünden kombisini yeteri kadar açamıyor, ısınamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, “doğalgaz desteği verilecek” dedi ama Sayın Bakan “üzerinde çalışıyoruz” diyor. Doğalgaz desteğini yapmakta inşallah bize nasip olacak. Türkiye Değişim Partisi şehir içi ulaşım, elektrik, su ve doğalgaza erişmeyi temel insan hakkı olarak gören bir partidir” dedi.

“DİĞER PARTİLER DÜNÜ GAZETELER KİMSE OKUMAZ ONLARI”

TDP'nin, bir başka partiye veya bir lidere karşı küstüğü ya da kızdığı için yola kurulmadığını anlatan Sarıgül, “ Bizim çizgimiz merhamet, bereket ve adalet çizgisidir. Biz sağ veya sol parti değiliz.

Biz Atatürk milliyetçisi olan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak olan bir partiyiz. Biz ekmeğinin peşinden gidenlerin partisiyiz. Diğer partilerin bagajları dolu, günah defterleri kabarık, onların fikirleri denenmiş fikirler. Diğer partiler, dünkü gazeteler kimse okumaz onları…” diye konuştu.

“TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA ZOR GÜNLER BEKLİYOR”

Türkiye Değişim Partisi'nin herkesten oy alacağını, herkesin partilerine oy vereceğini ifade eden Sarıgül, “ Çünkü biz herkesin partisiyiz. Türkiye, 2022 yılına maalesef büyük sorunlarla girdi. Halkın dayanacak gücü kalmadı. Ülkeyi yönetenlerin, milletin ıstırabına seyirci kalmaması lazım.

Asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmayacak şekilde, üç ayda bir güncellenmesi lazım. Elektrikte düşük tarife sınırının aylık 150 kilovatsaatten, 230 kilovatsaate yükseltilmesi, elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi lazım. Türkiye'nin ekonomik durumu iyi değil. Türkiye'yi çok daha zor günler bekliyor. Ama umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok. Atan bir kalp varsa, umut vardır. Çarpan bir yürek varsa umut vardır. Türkiye Değişim Partisi Türkiye için atan bir kalp, millet için çarpan bir yürektir.

“84 MİLYONUN HAKKINI 84 KİŞİ YİYEMEYECEK”

Türkiye Değişim Partisi'nin iktidara gelmesi halinde ne yapacağını ve nasıl yapacağını da anlatan Mustafa Sargül, önceliklerini şöyle sıraladı:

“Vicdanlı ve ehil kadrolarla iş başına geleceğiz ve ülke sorunlarını biz çözeceğiz. Bizim iktidarımızda; en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üstünde olacak.En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının üstünde olacak. Herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, başını sokacak bir evi olacak. Pahalılığı biz bitireceğiz.

Mutfaklara huzur gelecek. Esnafa sicil affı çıkacak. 3600 ek gösterge bekleyenler ve EYT'liler haklarını hemen alacak. Boşalan kadrolara atamalar hemen yapılacak. Şehit ve gazi maaşları artacak. Mülakat kalkacak. KYK öğrenim kredisi borçları sıfırlanacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Zenginin çocuğuyla fakirin çocuğu aynı okulda okuyacak. Çiftçiye alım garantisi verilecek. Yolsuzluk, israf ve şatafat bitecek. 84 milyonun hakkını 84 kişi yemeyecek, yiyemeyecek. Türkiye Değişim Partisi iktidarıyla ülkemize varlık, bolluk, bereket gelecek, Türkiye, geniş bir nefes alacak, rahata kavuşacak.”

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