Sarıgül: ‘Kendi ülkemizde 3. sınıf vatandaş olduk’

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bir İngiliz vatandaşı, uçak bileti ve 7 gece konaklama dâhil, Türkiye’de 239 Sterlin'e tatil yapabiliyor. Bu cennet vatanın tadını, yabancılar çıkarıyor. Kendi vatanımızda gariban, kendi ülkemizde, 3. sınıf vatandaş olduk. Bu bizim ağrımıza gidiyor. " dedi.

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Türkiye Değişim Partisi(TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, haftalık düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“20 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETENLER MİLLETE SABIR TAVSİYE EDİYOR”

Sorunların her geçen gün arttığını ifade eden Sarıgül, “İlkokul 3. sınıfa giden bir çocuğa, insanın en temel ihtiyaçları nelerdir? diye sorun, ‘beslenme, barınma, giyinmedir’ der. Bugün maalesef, 2022 yılı Türkiye'sinde, nüfusumuzun yüzde 80'i bu ihtiyaçlarını layıkıyla karşılayamıyor. 20 yıldır ülkeyi yönetenler, büyük bir pişkinlikle, bu aziz millete, sabır ve şükür tavsiye ediyor, ‘Biz gidersek, işler daha da kötü olur’ diyebiliyorlar. Ve ne yazık ki muhalefet, ‘doymuyorsak, barınamıyorsak, bundan daha kötü ne olabilir?’ diyerek hesap soramıyor. Biz böyle bir siyaseti, böyle bir hayatı, bu aziz millete, yakıştıramıyoruz, layık görmüyoruz.” diye konuştu.

“KENDİ ÜLKEMİZDE 3. SINIF VATANDAŞ OLDUK”

“Bir İngiliz vatandaşı, uçak bileti ve 7 gece konaklama dâhil, Türkiye'de 239 Sterlin’e tatil yapabiliyor.” diyen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu cennet vatanın tadını, yabancılar çıkarıyor. Kendi vatanımızda gariban, kendi ülkemizde, 3. sınıf vatandaş olduk. Bu bizim ağrımıza gidiyor. Biz, buna itiraz ediyoruz. Buna itiraz edenlerin adresi Türkiye Değişim Partisidir.”

“ÇAĞRIMIZ SİYASİ DEĞİL, VİCDANİ”

İlk olarak 9 Nisan 2022 tarihinde af çağrısında bulunduklarını hatırlatan Sarıgül, af çağrısını bir kez daha yineleyerek

“Maltepe, Diyarbakır, Sincan, Osmaniye, Bakırköy, Tekirdağ, Zonguldak, Adana, Konya, Ordu, Ümraniye, Kırıkkale, Balıkesir, Bursa, cezaevlerinden, af çağrısı yaptık. Buradan bütün siyasi partilere, bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da; ‘toplumsal barış’ affı olsun.

Cezaevlerinden çıkacak, mahkûmlara da, psikolojik destek verelim. Ekonomik destek verelim. 9 milyon Suriyeliye bakan Türkiye'min 250 bin kader mahkûmuna da bakacak gücü vardır. Bu çağrımız, siyasi değil, vicdani bir çağrıdır. Yaptığımız bu, toplumsal af çağrısının, destek bulacağına inanıyorum.

Bir başka önemli konu da, 31 Mayıs'ta sona erecek olan, corona virüsü açık ceza evi izinleridir. Bu izin uzatılmazsa, yaklaşık 80 bin kişi yeniden, cezaevine dönecek, zaten ağır olan cezaevi şartları daha da ağırlaşacak. Bu insanlar aylardır, dışarıda kendilerine yeni bir hayat kurdular. TBMM'ni, bu sorunu çözmeye çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLER BAKANLIĞI KURACAĞIZ”

Geçen haftanın ‘Engelliler Haftası’ olduğunu hatırlatan Sarıgül, iktidarlarında Engelliler Bakanlığı kuracaklarını söyledi. Sarıgül, “Engelli evladına bakan, anne veya babaya, emeklilik hakkını da inşallah biz vereceğiz. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarını, asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Kamuda yüzde 4, özel sektörde yüzde 3 olan engelli yasal istihdam kotasını iki katına çıkaracağız. Ve bu kotaların tamamını dolduracağız.” şeklinde konuştu.

“KEMAL DERVİŞ ABD’NİN TRUVA ATIYDI”

Geçtiğimiz gün EYT’lilerin eylemlerine destek verdiğini söyleyen Sarıgül,

“EYT'lilerin kazanılmış haklarını gasp eden yasa, 1999 yılında, IMF'nin baskısıyla çıktı. IMF'nin tetikçiliğini de Kemal Derviş yaptı. Canım genel başkanım, merhum Ecevit'i de, ekonomiyi düze çıkaracak diye yanılttılar.

Merhum Ecevit, yıllar sonra, Kemal Derviş için, ‘En büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi’ dedi. Kurtarıcı diye, mucize adam diye Türkiye'ye gönderilen Kemal Derviş, ABD'nin truva atıydı.

Kendilerini mucize adam, projelerini, mucize proje ilan eden, Kemal Derviş'in fotokopileri, ABD'nin ve İngiltere'nin, truva atları, bugün de aramızdalar. Ancak yağma yok. Artık Türkiye Değişim Partisi var.

EYT'lileri mağdur eden yasayı, Ak Parti çıkarmadı ama 20 yıldır da düzeltmedi. Şimdi kaynak yok diyorlar. Kur korumalı mevduat için, kaynak buluyorsanız, EYT'liler için de bulabilirsiniz. EYT'lilerin gasp edilen haklarının muhakkak ve acilen verilmesi lazım.” dedi.

“NOKSANSIZ DEMOKRASİ, GÜÇLÜ EKONOMİ”

Sarıgül, son olarak şunları söyledi: “Türkiye Değişim Partisi noksansız demokrasi, güçlü ekonomi, kudretli ordu demektir. Türkiye Değişim Partisinin çizgisi, vicdandır, merhamettir, berekettir, adalettir. Türkiye Değişim Partisi, kardeşlik hukukunun ve toplumsal barışın adresidir. Türkiye Değişim Partisi olarak biz, milletimiz mutlu, devletimiz güçlü olsun diye varız. Ülkemizi içeride huzurlu, dışarıda onurlu bir ülke yapacağız.”

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