Sarıgül: Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masalar hikayedir

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6 siyasi parti genel başkanının 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalanmasına ilişkin "Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masalar hikayedir. Gerçek masayı biz kuracağız" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Kırşehir’e geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, 6 siyasi parti genel başkanının ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni imzalanmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Her evde tencere kaynıyor ama o tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor; biz onları konuşuyoruz. 6 tane parti bir araya gelmiş; kim nereye gidecek, nasıl olacak, kimin koltuğu olacak, o koltukta kim oturacak, bunların düşüncesi budur.

Bu kurulan masalar, tamamen iktidar partisinin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil. Köprünün altından çok su geçer. Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masalar hikayedir. Gerçek masayı biz kuracağız.”

Kırşehir’in yatırımlarda geri planda tutulduğunu savunan Mustafa Sarıgül, “Kırşehir, yatırımlar konusunda hep geride kalmış, tarım ve hayvancılıkta desteklenmemiş, Ankara ile Kayseri arasına sıkışmış. Kaderine terk edilmiş, sahipsiz bırakılmış. Kırşehir’e inşallah biz sahip çıkacağız. Kırşehir, Türkiye Değişim Partisi iktidarında devletten hak ettiği hizmetleri alacak. Kırşehir’i, yatırımcılar için cazip hale getireceğiz; bölgenin parlayan yıldızı yapacağız” dedi. DHA

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