Sarıgül: Yıllardır rant projeleri yapan TOKİ neden yeteri kadar yurt yapmadı?

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara ile ilgili yaptığı açıklamada, "Neden yıllardır rant projeleri yapan TOKİ yeteri kadar yurt yapmadı? Neden gençlerimizi istemediği koşullarda öğrenim görmek zorunda bırakıyoruz? Neden gençlerimize kendi doğrularımızı dayatıyoruz? Neden gençlerimizin umutsuzluğuna yol açıyoruz?" diye sordu.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde basın açıklaması yaparak gündemi değerlendirdi.

“NEDEN YILLARDIR RANT PROJELERİ YAPAN TOKİ YETERİ KADAR YURT YAPMADI?”

Açıklamasında kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara hakkında da konuşan Sarıgül, Kara’nın ölümü nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Neden yıllardır rant projeleri yapan TOKİ yeteri kadar yurt yapmadı? Neden gençlerimizi istemediği koşullarda öğrenim görmek zorunda bırakıyoruz? Neden gençlerimize kendi doğrularımızı dayatıyoruz? Neden gençlerimizin umutsuzluğuna yol açıyoruz?” diye sordu.

“ERDOĞAN, EKONOMİNİN KONUŞULMASINI ENGELLEMEK İSTİYOR”

Son günlerde yapılan sokağa çıkma tartışmalarına da değinen Sarıgül, kimsenin sokağa çıktığı yokken ve kimse kimseyi sokağa davet etmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak tartışması çıkardığını belirterek nedenini şu şekilde açıkladı:

“Çünkü oy desteği azaldı oyunu artırması mümkün değil o da mevcut oylarını korumak istiyor. İkincisi de gerginlik yaratarak ekonominin konuşulmasını engellemek istiyor.”

“MUHALEFETİN BU OYUNA GELMEMESİ LAZIM”

Erdoğan'ın 20 yıldır kutuplaşma ve ayrımcılık üzerinden muhalefeti kendi sahasına hapsettiğini ve ofsayta düşürdüğünü anlatan Sarıgül, “Muhalefetin bu oyuna gelmemesi lazım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde barışı ve huzuru sağlama görevi en başta Sayın Cumhurbaşkanına düşer. Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı tam tersi bir tutum takınarak kendisini desteklemeyen herkesi susturma veya düşman ilan etme gayreti içindedir. Bizim tarafsız cumhurbaşkanı dememizin önemi ve nedeni de budur.”

“YUNANİSTAN, MEGALİ İDEADAN, HAYALİNDEN VAZGEÇ!”

Sarıgül, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik izlediği politikalarını da eleştirerek, “Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışmaktadır. Yunanistan Megali İdeasından, bu olmayacak duadan, bu gerçekleşmeyecek hayalden vazgeçmelidir. Bizimle düşman olmak değil dost olmak Yunanistan'ın hayrına olacaktır.” dedi.

İKTİDARA SESLENDİ

Türkiye’nin zor bir kış geçirdiğinin altını çizen Sarıgül, iktidara seslenerek alınması gereken tedbirleri sıraladı.

“Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine, bankalara olan borçlarının faizlerini silin. Anaparayı da 1 yıl erteleyin. Bir kere de çiftçiden yana olun.

* Çiftçiler tarlasına gübre atamadı, kuraklık var, gıda sıkıntımız olacak, ekmek fiyatları artacak, buna şimdiden bir çözüm bulun.

* Asgari ücret, açlık sınırının, en düşük emekli maaşı da asgari ücretin üstünde olacak, şekilde üç ayda bir güncelleyin.

* Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovatsaatten, 230 kilovatsaate yükseltin. Elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün.

* Esnaf sicil affını çıkarın. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dahil tüm birlikler biriktirdikleri mevduatlarını kullanarak Kobi'lere, esnafa ve çiftçiye sıfır faizle, en az 3 yıl ödemesiz olarak kredi desteği versin.

* Garsonlarımızın aldığı bahşişin vergisini vermesi hiç adil değildir. Bahşişten alınan vergi acilen vergiden muaf edilsin.

* Üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde girdiği sınavlar online yapılsın.