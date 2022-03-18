Sarıgül’den ’18 Mart’ mesajı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni, "Bu toprakların sonsuza kadar vatanımız olduğunun mührüdür. Çanakkale Zaferi, bu toprakları vatan yapmanın ve vatanı korumanın sırrıdır. Bu sır, vatanı canından aziz bilmektir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünde büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve her siperde ayrı bir destan yazan şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" sözleriyle kutladı.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

“BU TOPRAKLARDA VARIZ VE VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin gururu olduğunu belirten Sarıgül, “Bu toprakların sonsuza kadar vatanımız olduğunun mührüdür. Çanakkale Zaferi, bu toprakları vatan yapmanın ve vatanı korumanın sırrıdır. Bu sır, vatanı canından aziz bilmektir. ‘Vatan candan azizdir’ dediğimiz için bu topraklarda varız ve var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA KEMAL, YENİ VE MODERN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ KURDU”

Çanakkale Zaferi’nin, tam bağımsız Türkiye'ye giden yolun başlangıcı olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Çanakkale savaşlarında askeri dehasını, liderliğini ispat eden Mustafa Kemal, Türk ordusunu zaferden zafere koşturarak, yıkılmış bir imparatorluğun külleri üzerinde yeni ve modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur” dedi.

“RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM”

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrat, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, bölünmez bütünlüğünü koruyarak, gelişerek, büyüyerek ve güçlenerek sonsuza kadar var olacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünde büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her siperde ayrı bir destan yazan şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”

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