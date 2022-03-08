Sarıgül’den 8 Mart mesajı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı. Gündemi değerlendiren Sarıgül, "Kadınlar evde mutsuzlar, sokakta huzursuzlar. İş yerlerinde ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ekonomik kriz en çok kadınları vuruyor" dedi. Sarıgül, iktidar olduklarında İstanbul Sözleşmesi'ni de yürürlüğe sokacaklarını belirterek, "Yıkarsa bu düzeni kadınlar yıkar. Ak Partiyi iktidara kadınlar getirdi, kadınlar götürecek" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sarıgül’ün açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle:

*Yine bir 8 Marttayız ve kadınlar günü kutluyoruz. Yine ne yazık ki; Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız şiddet görmeye ve öldürülmeye devam ediyor.

*3 milyona yakın kadın okuma-yazma bilmiyor. Kadınlar evde mutsuzlar, sokakta huzursuzlar. İş yerlerinde ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ekonomik kriz en çok kadınları vuruyor. Önce kadınlar işten çıkarılıyor.

*Elektrik ve doğalgaz zamları yüzünden kombilerini açamadan buz gibi evlerde ve karanlıkta yaşamaya çalışıyorlar. Anneler çocuklarına bez alamıyor. Bebeğine mama alamıyor.

*Ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Kadın toplumun direğidir, başımızın tacıdır diyerek bu günü geçiştiriyorlar.

KADINLARIN KAYBETTİĞİ BİR MÜCADELEYİ TARİH YAZMAMIŞTIR

*Buradan tüm kadınlara sesleniyorum: Dünya kadınlar gününün bir mücadele günü olduğunu unutmayın. Bu neyin mücadelesidir?

*Kadın oldukları için alamadıkları haklarını almanın mücadelesidir. Evde, işte, sokakta, yönetimde söz sahibi olmak istemenin mücadelesidir. Hak verilmez alınır.

*Mücadeleye devam edin. Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih yazmamıştır. Türkiye Değişim Partisi olarak haklarınızı alma mücadelenizde yanınızda olacağız.

*Türkiye Değişim Partisi iktidarında İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınlarımıza eşit düzeyde istihdam olanakları sağlayacağız. Kadınlara yönelik projelere öncelik vereceğiz.

-Kadın yoksulluğunu önlemek için geliri olmayan kadınlara “yurttaşlık geliri” olarak asgari ücret tutarında aylık ödeme yapacağız. Biz özlediğimiz ve hedeflediğimiz Türkiye'yi Atatürk Türkiye'si olarak tarif ediyoruz.

*“Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyerek kadınlarımızı toplum içine katan devrimci Atatürk'ün izinden gidiyoruz.

-Bizim yönettiğimiz Türkiye'de kadınlar, ayrımcılık, baskı ve şiddet görmeyecek. Siyasette ve toplumun her alanında ‘‘görünürlük'' kazanacaklar.

KADINLAR SİYASETTE SÖZ SAHİBİ OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ

*Türkiye'nin geleceği kadınlar olmadan konuşulamaz, tartışılamaz. Kota koyarak kadının siyasette temsili sağlanamaz. Sağlansaydı TBMM'deki kadın temsil oranı yüzde 17'de kalmazdı.

*Kadınlara fırsat eşitliği sağlamak gerekir. Türkiye Değişim Partisinde her üyeye, bütün kapılar açıktır.

*Kadın erkek, genç yaşlı, demeden herkes her yere aday olabilir. Herkes hedefine çalışarak ulaşabilir.

TÜRKİYE'Yİ KADINLARLA YÖNETECEĞİM

*Belediye başkanlığım sırasında dediler ki “Sarıgül, belediyeyi kadınlar ve muhtarlarla birlikte yönetiyor” Bu bana söylenmiş en güzel sözdür. Buradan söz veriyorum; Türkiye'yi de kadınlarla yöneteceğim. Çünkü kadının içinde olmadığı, destek vermediği hiçbir hareketin başarıya ulaşması mümkün değildir.

*Ak Parti, “işsizsen işsiz kal, yoksulsan yoksul kal!” diyen bir düzen kurdu. Bu düzen bozuk düzendir. Müslüm Baba diyor ki “Yakarsa dünyayı garipler yakar.” Ben de diyorum ki: “Yıkarsa bu düzeni kadınlar yıkar.” Ak Partiyi iktidara kadınlar getirdi, kadınlar götürecek. İktidara geleceğiz ve ülke sorunlarını biz çözeceğiz.

* Yoksulluğa, işsizliğe, eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe neden olan ne varsa üzerine gideceğiz. Pahalılığı bitireceğiz, mutfaklara huzur gelecek.

*Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız. Zenginin çocuğuyla fakirin çocuğu aynı okulda okuyacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarıyla ülkemize varlık, bolluk, bereket gelecek. Dünya kadınlarının mücadele günlerini kutluyorum. Gününüz kutlu olsun. Yılda bir gün değil her gün sizin olsun.

İlginizi Çekebilir Sarıgül'den iktidara: Tarihe ekmek kuyruklarıyla geçecekler