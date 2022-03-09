Sarıgül’den, Erdoğan’ın doktorlar açıklamasına tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Sarıgül, "Doktorlar için, 'Gidiyorlarsa gitsinler' demesine çok üzüldüm. Bu topraklar çok siyasetçi, çok lider ve cumhurbaşkanı gördü. Ama bu kadar öfkelisini gerçekten görmedi. Bu ülke hepimizin, doktorlar hepimizin" dedi.

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Sarıgül’ün açıklamaları ise şöyle:

“Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan'ın, doktorlar için, “Gidiyorlarsa gitsinler!” demesine çok üzüldüm. Bu topraklar çok siyasetçi, çok lider ve cumhurbaşkanı gördü. Ama bu kadar öfkelisini gerçekten görmedi.

Bir şefkat, bir muhabbet pınarı olması gereken, zorda kalanın, darda kalanın, sığınacağı bir liman olması gereken Cumhurbaşkanlığının bir polemik, bir ötekileştirme, bir ayrımcılık merkezi haline gelmesi düşündürücüdür.

Sayın Erdoğan'ın hak arayanları, kendisi gibi düşünmeyenleri sevmediği bir kez daha görülmüştür. Yoksulluk sınırının, 15 bin lira olduğu bir ülkede, doktorlara 8-9 bin lirayı çok görmesi de gerçeklerden koptuğunu göstermektedir.

BİR TANE DOKTORUN DAHİ GİTMESİNE RAZI DEĞİLİZ

Doktorlar bizim baş tacımızdır. Bir tane doktorun dahi gitmesine razı değiliz. Bu ülkenin tek sahibi Sayın Erdoğan değildir. Bizler de ülkenin misafiri, kiracısı veya seyircisi değiliz. Bu ülke hepimizin, doktorlar hepimizin. Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemize ve doktorlarımıza sahip çıkacağız. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmak vatan borcudur.”

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