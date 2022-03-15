Sarıgül’den Seçim Kanunu teklifi eleştirisi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AKP ve MHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu Seçim Kanunu teklifinin temsilde adaleti değil, Cumhur İttifakı'nın istikranı sağlamaya yönelik bir teklif olduğunu söyledi. Sarıgül, "Millet iradesinin meclise tam olarak yansıtılması gereği gözetilmemiştir" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde, AKP ve MHP'nin seçim kanunu değişikliği teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.

“SEÇMENİN OYU ÇAKILI ÇİVİ DEĞİLDİR, ÇANTADA KEKLİK HİÇ DEĞİLDİR”

Bu teklifin temsilde adaleti değil, Cumhur İttifakı’nın istikranı sağlamaya yönelik bir teklif olduğunu söyleyen Sarıgül, “Millet iradesinin meclise tam olarak yansıtılması gereği gözetilmemiştir. Şu hususları hatırlatmakta fayda görüyoruz: Seçmenin oyu çakılı çivi değildir, çantada keklik hiç değildir. Parti yönetimi nereye giderse gitsin, seçmeni de peşinden gitmeyebilir. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmez. İttifak kurmak şirket kurmaya benzemez. Evdeki hesap çarşıya uymaz” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLİ SAYISINI 500’E İNDİRELİM”

TDP olarak önerilerini sıralayan Sarıgül, “Bütün demokratik ülkelerde seçim barajı 1 ile 3 arasındadır. Biz de neden 7? Millet iradesinin meclise eksiksiz yansıması için seçim barajı, demokratik dünya ile aynı seviyeye çekelim.

Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelere seçtirelim. İngiltere'deki gibi dar bölge çoğunluk sistemine geçelim. Milletvekili sayısını 500'e indirelim. 100 üyeden oluşan bir senato kuralım. Partiler aldıkları oy oranında senatoda temsil edilsin. Belediye başkanlığı seçimlerini iki turlu yapalım. Belediye seçimlerini partiler değil, sevilen adaylar kazansın” dedi.

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