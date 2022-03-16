‘Satacak bir şey kalmadı, gözlerini zeytinliklere diktiler’

Bursalılar, Mudanya Mütareke Meydanı'nda, zeytinlik alanlarına maden ve sanayi yatırımı yapılabilmesinin önünü açan yasa tasarısını protesto etti.

Halil ATAŞ

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Zeytinliklerin madenlere dönüşmesinin önünü açan yönetmelik değişikliği Mudanya Mütareke Meydan’ında protesto edildi.

Zeytinlik alanlarına maden ve sanayi yatırımı yapılabilmesinin önünü açan yasa tasarısını eleştiren CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AKP iktidarı ve lideri Erdoğan’ın klasik bir alışkanlığı var. Gece saat 01’den sonra Resmî Gazete ile iş yürütmeye çalışır. Resmi Gazete’de bir bakarsınız bakanlar affını istemiştir.

Bir bakarsınız bazı hazine arazileri özelleşmiş. En sonunda zeytini talan etme yönetmeliği çıkardı. Kim çıkardı Enerjisi Bakanlığı çıkardı. Durduk yere ne oldu da aklınıza biranda zeytin ağacı geldi. Hazine de para bitti. Kasa tam takır. Satacak bir şey kalmadı, her yer özelleştirildi. Gözlerini Ege ve Akdeniz sahillerine, hazine arazilerine ve zeytinliklere diktiler” dedi.

“ÇIKARDIKLARI YÖNETMELİK İLE MİLLETİ KANDIRIYORLAR”

“Çıkardıkları bu yönetmelikle milleti kandırıyorlar” diyen Öztunç, “Köylüyü, üreticiyi ve çiftçiyi de kandırıyorlar. Onlara, ‘zeytinliğinize ilişkin düzenleme yapıyoruz’ diye yalan söylüyorlar. Bu yönetmelik baştan sona madenci için, beşli çete için çıkartıldı.

AKP, zeytine düşman, doğaya düşman, çevreye düşman. İnsanoğluna Allah’ın İlk nimetlerinden biri zeytindir, incidir. Ama gözlerini diktiler, biz bu zeytini nasıl kaldırır, oradaki madenî, kömürü nasıl çıkarırız ve yandaşı nasıl daha çok zengin ederiz. Bunu yaparken de Ukrayna-Rusya savaşını bahane ediyorlar. Türkiye bir anda enerji krizini konuştu. Fırsat bu dediler, hemen çökelim dediler ve bu yönetmeliği çıkardılar” şeklinde konuştu.

“BEŞLİ ÇETE ADAMLARI ELLERİNDE TESTERE İLE BEKLİYOR”

Öztunç, “Biz bu yönetmeliğin durdurulmasını istiyoruz. Hükümeti uyarıyoruz. Geri çekin bu yönetmeliği. Madenciyi zengin edeceğim diye 300-400 yıllık zeytin ağaçlarına kıymayın diyoruz. Kıydırmayacağız da. Bu konuda, Danıştay’a çok sayıda yürütmeyi durdurma davası açıldı. Biran önce Danıştay bu kararı versin. Beşli çete maden şirketlerinin adamları ellerinde testere ile ağaçları kesmek için bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“ON BİNLERLE SAHADA OLACAĞIZ”

Zeytinliklerin yok olmaması için on binler ile sahada, meydanlarda olacaklarını ifade eden Öztunç, “Bu mücadeleyi hem TBMM’de, hem yargıda, hem de zeytinliklerde veririz. Vereceğiz de. Zeytinliklere dokundurtmayacağız. Bu yönetmelik tamamen rant için, halk için değil. İnşallah bizim iktidarımız da üreticiyi, çiftçiyi koruyacağız” diye konuştu.

“GİTTİKLERİNİ GÖRÜYORLAR”

AKP’nin gittiğini, gittiklerini kendileri de gördüğünü dile getiren Öztunç, şunları söyledi;

“Onun içinde her yere saldırıyorlar. Nasıl malı götürürüz onun derdine düşmüşler. Bir yandan bunu yaparken de, diğer yandan ayak oyunları yaparak seçim kanunu değişikliği getiriyorlar. Yasayla oynuyorlar. Ey Devlet Bahçeli, yasayı da değiştirsen, kasayı da değiştirsen, masayı da değiştirsen işte sen gidiyorsun. Ne yaparsan yap gidiyorsun.

Bu millet, hükümeti, iktidarı değiştirecek. Bu millet seni değiştirecek Recep Tayyip Erdoğan seni. Siyasi mühendislik yapacaklarmış. İktidarda kalacaklarmış. Açlığa, sefalete, ayçiçek yağı kuyruğuna mahkûm ettiğin, her gün akaryakıta zam yaptığın bu millet kararını verdi. Sen bu saatten sonra yasayı da, masayı da, tasayı da değiştirsen senin dönemin bitti. Gidiyor girmekte olan, geliyor gelmekte olan.”

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