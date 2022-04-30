Sava Gölünün uzaydan çekilen eski ve yeni fotoğrafı

AB Copernicus kapsamında uydu tarafından çekilen, Iraktaki Sava Gölü'nün yeni fotoğrafları ürküttü.

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Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında uzaydan dünyayı izleyen uydu tarafından çekilen, Iraktaki Sava Gölünün eski ve yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Sava Gölünün (Al Sawa) uzaydan ilk fotoğrafı 19 Nisan 2017de Sentinel 2 uydusu tarafından çekilmişti. İlk fotoğrafta uzaydan masmavi renkte görülen Savanın ikinci fotoğrafı, 18 Nisan 2022de çekildi. Irakta son iki yılda yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle tamamen kuruyan Sava Gölünün son hali uydu kamerasına yansıdı.

Son yıllarda yaşanan yükselen sıcaklıklar ile Dicle ve Fırat’ın su seviyelerindeki sert düşüş, ülke genelinde aşırı kuraklıklara neden oldu. Irak Su Kaynakları Bakanlığı sözcüsüne göre ülkenin güneyinde bulunan Muthanna eyaletindeki Sava Gölü, Irak tarihinde ilk kez tamamen kurudu.

DHA

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