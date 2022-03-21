Savcı, CHP’li başkan hakkında hak mahrumiyeti talebinde bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce yapılan festival sırasında çıkan olaylar nedeniyle yargılanan CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında başkan hakkında 3 yıla kadar hapis ve hak mahrumiyeti talebinde bulundu. Tanıkken sanık durumuna düştüklerini söyleyen Çervatoğlu, davanın siyasi olduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN

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Fındıklı’da 3 yıl önce düzenlenen Viçefest, çeşitli etkinliklerin yapıldığı festival sırasında seyirciler arasında tartışma çıktı. Festival görevlileri olaya müdahale ederek kavga eden tarafları alandan uzaklaştırırken, görevli polis memurlarından biri havaya 2 el ateş etti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve festival komitesi, polis memuru hakkında şikayetçi oldu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer bulunmadığına karar vererek, Başkan Çervatoğlu ile 5 festival görevlisi hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama’ suçlamasıyla dava açtı.

HAPİS VE HAK MAHRUMİYETİ TALEP EDİLDİ

Başkan Ercüment Çervatoğlu, Pazar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada cumhuriyet savcısı 3 kişi hakkında beraatı talebinde bulunurken, Başkan Cervatoğlu ve Yücel Oğuz'un, ‘kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, Cervatoğlu ve Oğuz hakkında, TCK’nın 53. maddesi uyarınca ‘hak mahrumiyeti’ kararı verilmesini istedi.

“TANIKTIK, SANIK YAPILDIK”

Mahkeme karar verilmek üzere ertelenirken Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yaptığı açıklamada olayın tanığı olduklarını belirterek şöyle konuştu:

* Tanıkken sanık olduğumuz bir dava. Siyasi bir dava olduğu ortaya çıktı. Bugün savcının mütalaasında hak mahrumiyeti de söylenerek, yani Fındıklı halkının iradesini yok sayarak şahsım ve bir çalışanımız Yücel Oğuz’un cezalandırılması konusunda mütalaa verildi. Bu mütalaa, aslında Fındıklı halkının iradesini, meci (imece) anlayışını kabullenmemektir.

* Bu mütalaa, aynı zamanda halkın yönetime katılmasını kabullenmemektir. Bu mütalaa, aynı zamanda yolsuzluk ve yoksulluk düzeninin sürmesi demektir. Fındıklı halkıyla birlikte, halkın iradesini savunacağız. Bu tür yalan, yanlış, iftira dolu beyanlarla açılan davaları açanlar, her zaman halkın nezdinde mahkum olacaktır.

Başkan Çervatoğlu 25 Nisan günü yapılacak son duruşmaya ilçe halkını da davet ederek “Sonuçta halk kazanacaktır” dedi.

TCK 53 NEDİR?

TCK m.53 – (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle uygulanmamaktadır.1),

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.