Savcı Sayan sosyal medyada alay konusu oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İzmir’den Kuşadası’na taksiyle 650, Kuşadası’ndan İzmir’e ise 950 TL’ye gittiğini “Denetim şart” ifadesiyle paylaşınca alay konusu oldu.

Latif SANSÜR

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kuşadası'ndaki yazlığına gelip döndüğü sırada İzmir ve Kuşadası'nda bindiği taksi fiyatlarının farklı olmasını eleştirdi.

Sayan, “İzmir Havalimanından Kuşadası'na taksi 650 TL, Kuşadası'ndan İzmir Havalimanına 950TL yazıyor. Yol, güzergah, mesafe aynı. Sebebini sorduğunuzda Aydın Taksi tarifesi ile İzmir Taksi tarifesi farklıymış. Peki yakıt fiyatları iki ilde aynı olduğuna göre bu fark niye? Denetim şart” diye yazınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Bir vatandaş, “Asıl soru şu, git gel 140-150 km yol için bu fiyatlar neden?” diye sorarken, birçok kişi de Sayan'a görevini hatırlatarak “Ya Savcı bey, siz ciddi misiniz? Cidden bu soruyu sordunuz mu? Akıl alır gibi değil! Ağrı gibi bir ilin Belediye Başkanısın ve taksi ücret tarifelerinin illere göre farklılık göstermesinin nedenini bilmiyorsun; sen nasıl Belediye Başkanısın diye sorarlar adama” diyerek şaşırdıklarını ifade etti.

“KEŞKE BELEDİYE GÖREV VE HİZMETLERİNİ ÖĞRENSEYDİNİZ”

Başka bir yorumda Savcı Sayan'a “Hazır Belediye Başkanıyken keşke belediye görev, hizmet ve işletmeciliğiyle ilgili bir takım bilgileri öğrenmiş olsaydınız. Ağrı'daki taksi ücretleri ile İzmir'in taksi ücretlerinin aynı olmadığından olabilir mi? Daha net anlatayım, çok iş daha az fiyat, az iş daha çok fiyat “diye yazılırken, bir başkası ise “İki farklı şehrin kilometresini ve nüfus yoğunluğunu, iş yapan taksici esnafın elde edeceği kişi başına gelirini, geçinme indeksini falan bilmiyorsan, gerçekten anlamayarak soruyorsan Belediye Başkanlığını bırak kardeşim. Hatta ilkokul 1'nci sınıftan eğitime yeniden başla” yorumunda bulundu.

“GENEL KÜLTÜR TAKVİYESİ YAPMIŞLAR”

Sayan'ın paylaşımının altına yapılan bin 700'ü aşkın yorumdan birinde, “Size buradan yapılan yorumları okudum, ciddi genel kültür takviyesi yapmışlar. Hem de tarife ayrımı olmaksızın. Aklımıza takılan konular oldukça buraya yazın, size destek oluruz. Sormak ayıp değil” ifadeleri yer alırken, bir vatandaş da Savcı Sayan'a geçtiğimiz günlerde yanında kişilerin ellerindeki uzun namlulu silahlarla gezdiği görüntüleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Ağrı'da elinde keleşlerle adamları tehdit eden insanlar var, tutuklanmıyorlar. İstanbul'da eylem yapan öğrenciler var, tutuklanıyorlar. Kanunlar aynı, insanlar eşit ise bu fark niye? Adalet şart!”

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