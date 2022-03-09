Savcıyı makamında darp edip serbest bırakılmıştı! Tutuklandı

Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.’yi makam odasında darp eden ve sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan G.Y., karara yapılan itirazın ardından tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S., geçtiğimiz hafta bir dosyada müşteki şüpheli olan G.Y. tarafından adliyedeki makam odasında saldırıya uğramıştı.

Gözaltına alınan G.Y., “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı direnme”, ve “kamu görevlisini yaralama” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Şüphelinin kaçma şüphesi bulunmamasını ve delillerin toplanmış olduğunu gerekçe gösteren Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında bir ay süreyle ev hapsi ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Saldırıya uğrayan savcı O.S., saldırganın serbest bırakılmasına Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. Mahkeme, G.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınarak Anadolu Adliyesi’ne getirilen G.Y., Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, “Boksörüm, birine vurmak istersem vururum. Kesinlikle savcı beye vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındakilere bunu alın deyince ben de savcı beyin yakasına yapıştım. Devletin makamına saygım var. Güvenlik görevlilerine de herhangi bir şekilde direnmedim. Tutuksuz yargılanmayı isterim” dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, şüphelinin üzerine atılı “kasten basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunmasını, serbest kalması halinde kaçma şüphesinin bulunması, serbest kalması halinde müştekiler ve tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimalinin olmasını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

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