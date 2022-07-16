Seçer yolunu seçti: Çalmazsan çaldırmazsan düze çıkarsın

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemide azalan gelire ve iktidar engeline rağmen nasıl kaynak yarattığını böyle açıkladı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP'li başkan, bu açıklamayı Kurban Bayramı nedeniyle çıktığı ilçe gezilerinin Erdemli durağında yaptı. Başkanlık görevini üstlenmesinden sonra belediyede çok şeyin değiştiğini belirten Vahap Seçer, “Her şeyden önce belediyenin kasası ve muhasebesi artık daha düzenli. Parayı kontrollü harcıyoruz. Bir taraftan bize kalan 3 milyar liralık borcu öderken, diğer taraftan 3 yıldır önemli hizmetler yapıyoruz” dedi. Ardından, sıkıntısız hizmet için şu tespiti yaptı:

‘SİSTEMİMİZ TIKIR TIKIR İŞLİYOR…'

“Çalmazsan, çaldırmazsan bir de israf etmezsen, bir süre sonra düze çıkarsın. Çok şükür 3 yıl geçti. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi düzlüğe çıktı. Kimseye de muhtaç değiliz. Birçok belediye sıkıntı yaşıyor, ama Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin programları tıkır tıkır işliyor. Demek ki akılcı yönetim, akıllı yönetim, israf etmeyen yönetim sorunları ve işi çözüyor.”

‘ÇALIŞKAN, GAYRETLİ VE ADİLİZ…'

CHP'li başkan, eşi Meral Seçer ile çıktığı gezinin dünkü durağı Silifke'de ise hizmette ayrımcılık yapmadıklarını ve eleştiriye açık olduklarını anlattı. “Mutlaka eleştirilecek yönlerimiz var ama samimiyetimizi, azmimizi, şevkimizi ve mücadele anlayışımızı eleştirmek günah olur” dedi. Gerekçesini, “Çünkü; birincisi çok gayretliyiz, çok çalışıyoruz, daha iyi işler yapmak istiyoruz. İkincisi adaletsiz davranmıyoruz, bize oy vermiş vermemiş ayrımına gitmiyor, adaletsizlik yapmıyoruz” diye açıkladı. Vahap Seçer, belediyenin mali dengesinin verdiği güven sayesinde, çok sayıda firma ve müteahhitin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ihale almak için sıraya girdiğini de kaydetti.