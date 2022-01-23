Sedef Kabaş’ın avukatından açıklama: Korkmuyor, çünkü haklı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Müvekkilem Sedef Kabaş'ı ziyaret ettim. Morali çok yüksek, korkmuyor. Çünkü, haklı" açıklamasında bulundu.

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Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sedef Kabaş, dün gece 02.00 sıralarında gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş, geceyi orada geçirdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilerek tutuklanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

“ÇÜNKÜ HAKLI”

Avukat Uğur Poyraz, müvekkilesi Sedef Kabaş'ın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kabaş'ı ziyaret ettiğini belirten Poyraz, “Morali çok yüksek, korkmuyor. Çünkü, haklı” dedi.

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