Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına siyasetçilerden peş peşe tepkiler

Sedef Kabaş'ın tutuklanması kararının ardından siyasetçilerden art arda tepki geliyor. İYİ Parti lideri Akşener, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek" dedi.

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Katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

“ŞİİRDEN HAPSE GİREN DÜNÜN MAĞDURLARI, ATASÖZÜ SÖYLEYENLERİ HAPSE ATAN MAĞRURLAR HALİNE GELDİ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak sosyal medya paylaşımında, “Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye'ye yeniden adalet gelecek.” ifadelerine yer verdi. Akşener paylaşımında “Sedef Kabaş yalnız değildir” etiketini kullandı.

“BANA HAKARETTEN KİMSEYE SORUŞTURMA AÇILMADI” HATIRLATMASI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Bana hakaretten kimseye soruşturma açılmadı diyerek sunucu azarlayan Erdoğan, aynı iddiayla Sedef Kabaş’ı tutuklattı” paylaşımında bulundu.

TROLLERİN HEDEF GÖSTERMESİ SONUCU SARAYDAN GELEN TALİMAT İLE TUTUKLANDI”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, “Gazeteci Sedef Kabaş, trollerin hedef göstermesi sonucu saraydan gelen ‘talimat’ ile tutuklandı! İstiyorlar ki herkes sussun, istiyorlar ki herkes sarayı alkışlasın! Ne yaparsanız yapın! Gazeteciler susmayacak! Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz!” dedi.

KAFTANCIOĞLU: İKTİDARDAKİLER GİBİ DÜŞÜNMEYENLER TUTUKLANIYOR

Duruşmayı yerinde takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

* Bugünlerde ülkemizde iktidardakiler gibi düşünmeyenler tutuklanıyor. İktidara karşı eleştirelerini ifade edenler tutuklanıyor. Bu ülkede suçlular kollanıyor. İfade ve düşünce özgürlüğü hakkını savunanlar tutuklanıyor.

* Sedef Kabaş'ın yaşadığı olayla, söylediğiyle ilgili herhangi bir suç unsuru vardıysa, sabah çağırıp kendisinin ifadesinin alınabilme ihtimali varken, süreçleri hukuka uygun bir şekilde yürütme ihtimali varken, apar topar, hiçbir yasal mevzuat uygulanmayan bir şekilde tutuklanmasının tek bir amacı var. Bu ülkede tek bir adam söylüyor. Tek adamın söylediklerini birileri emir telakki edip uyguluyorlar.

* Hukuka uygun davranmak diye bir şey kalmadı. Bütün kavramların için boşaltıldı. Dünyadaki bütün ülkelerde tek adam sistemine gidiş arttıkça bunun ilk önce mağdur edilenleri kadın oluyor; aynen Sezen Aksu'da, Sedef Kabaş'ta olduğu gibi…Asla ve asla korkmayacağız. Biz haklıyız. Biz haklılığımızın verdiği kararlılıkla ve güçle mücadele edeceğiz.

* O oluşturmak istedikleri korku duvarını yıkıp geçeceğiz. Korkması gerekenler onlar. Bu ülkede biz değil, korkması gerekenler korktu. Asıl suçlular yargılandığı zaman yeniden hukukun üstünlüğü tesis edilmiş olacak. Bunun için hep birlikte uğraşıyoruz. Az kaldı diyorum. Elbette Sedef Kabaş şahsında bütün gazetecilerle de dayanışmaya devam edeceğiz.

KABAŞ’IN AVUKATI: BU SUÇTAN BİRİNİN TUTUKLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz da şu açıklamalarda bulundu:

* Tutuklama gerekçesi son derece afaki. Çünkü Sedef Kabaş'ın veya herhangi bir kişinin cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Vedat Şorli kararından sonra mümkün değil.

* Ancak mahkemeler, ne AİHM'i ne Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımamakta ısrar ettikleri için bugün aynı şekilde tutuklama kararı verdiler. Ne kaçma şüphesi var, ne delilleri karartma şüphesi var, ne de çağrıldığında gelmemek gibi bir durum söz konusuyken kendisinin tutuklanması hukuk adına çok ciddi bir ayıptır. Çok ciddi büyük bir hatadır. Garabettir.

* Umarım en kısa zamanda adalet bu hatadan dönüp, Sedef Kabaş'a özgürlüğünü iade etmek durumunda olsun. Aksi takdirde Türkiye'de kimsenin ifade hürriyeti, fikir beyan etme hürriyetinin önü çok kapatılmıştı.

* Sezen Aksu'nun dilini kopartan, Sedef Kabaş'ı cezaevine koyan, bu sayede topluma ‘susun, konuşmayın, fikrinizi beyan etmeyin' imajını aşırı bir şekilde empoze eden iktidar karşısında insanların artık özgürce davranma imkanı ortadan kalkmıştır. Hukuken sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağımıza inanıyorum.

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