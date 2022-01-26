Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce 22 Ocak’ta tutuklanan Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna avukatı Uğur Poyraz, 24 Ocak’ta itirazda bulunmuştu.

Avukat Poyraz, tutuklama kararının usul ve esas yönünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına, Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olduğu belirtilerek Kabaş’ın bihakkın veya adli kontrol kararıyla tahliyesini talep etmişti. İtiraz, nöbetçi İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dün değerlendirilerek reddedildi.

“USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADI”

Mahkemenin ret gerekçesinde, “tutuklama kararına yapılan itirazın yerinde olmadığı, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüphelinin benzer suçtan daha önceden hakkında yargılama yapıldığı da dikkate alınarak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığı” belirtildi.

CHP’li MUHARREM ERKEK’TEN TEPKİ

Kabaş'ın tutukluluğuna itirazın reddedilmesine CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Erkek, yaptığı paylaşımda, “Sedef Kabaş'ın avukatları ağır ve haksız tutuklama kararına itiraz ettiler ve itiraz reddedildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir kişinin tutuklanması ancak hukuk devletinin ortadan kalktığı otoriter sistemlerde olur. Bu ucube sistemi değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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