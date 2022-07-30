Şehir 50 dereceyi gördü: Süs havuzları kapatıldı, camiler namaz vakti açılıyor

Diyarbakır’da 50 dereceye varan kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı çocukların serinlemek için girdiği süs havuzları kapatıldı. Aşırı sıcaklardan bunalan bazı vatandaşların klimalı serin ortama sahip camilerde namaz sonrası uyuma istekleri de gelen yüksek elektrik faturalarına takıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da 50 dereceye varan sıcaklar sonrası, daha çok dar gelirli ailelerin çocuklarının tercih ettiği park ve cami önleri ile caddelerdeki süs havuzları, içindeki elektrik aksamının çocukların hayatını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle kapatıldı.

SÜS HAVUZLARI TEHLİKE YARATTIĞI İÇİN KAPATILDI

Çocuklar için gerekli sosyal donatıların olmayışı nedeniyle aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar geçen hafta Sur'daki Kurşunlu Camii önündeki süs havuzunda yüzerken, havuzdaki su tahliye edilerek yüzmelerinin önüne geçildi.

Hendek ve çukur olayları sonrasında evleri yıkıldığı için başka semtlere göç etmek zorunda kaldıklarını belirten çocuklar, yine de özledikleri mahallelerine gün içerisinde geri dönüp buradaki park ve cami avlusundaki süs havuzlarında okulların tatil olmasını da fırsat bilerek yüzüyordu.

CAMİLERİN KAPISINA DA NAMAZ VAKTİ DIŞINDA KİLİT VURULDU

Aşırı sıcaklar nedeniyle gün içerisinde serin ve klimalı olması nedeniyle camilere akın eden vatandaşların bu keyfi de uzun sürmedi. Bazı vatandaşların bir sonraki namaz vaktine kadar camilerde uyuyup vakit geçirmelerinin önün geçmek isteyen cami imamları çareyi, namaz vakti dışında cami kapısını kilitlemede buldu. Cami cemaatinin yüksek hacimli klimaları çalıştırıp uyumaları yüksek elektrik faturaları gelmesine neden oluyordu.

Akşam saat 18.30'a kadar neredeyse kimsenin dışarı çıkmadığı kentte parklar ve oyun alanları da güneşin battığı saatlere kadar boş kalıyor.

KURŞUN İZLERİ HALEN DURUYOR

Çocukların bahçesindeki süs havuzunda yüzdüğü Kurşunlu Camii terör örgütü PKK tarafından iki kez ateşe verilerek ağır hasar görmüştü. 1515 yılında Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından inşa edilen Caminin üstündeki kubbelerin kurşunla kaplı olması nedeniyle halk arasında Kurşunlu Camii olarak biliniyor.

Teröristlerin helikopter, İHA ve SİHA görüntülerinden korunmak için üs olarak kullandığı Kurşunlu Camide çıkan yangına teröristler sokak aralarından ateş açtığı için itfaiye uzun süre müdahalede bulunamadığı için caminin 600 yıllık ahşap el işçilikli oyma kapısı tamamen yanarak kül olmuştu. Cami içindeki Osmanlı döneminden kalan önemli parçalar ve eserler de kaybolmuştu. Şadırvanı yıkılan, imam odası, medrese bölümü ile altın varaklı minberi kullanılamaz hale gelen caminin girişindeki kurşun izleri ise yaşanan terörün acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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