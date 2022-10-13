Şehit Uzman Çavuş gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Han, Van’ın Gevaş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Orhan BOZKURT

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Pençe-Kilit Harekatı sırasında Irak'ın Kuzeyi Hale Dağı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarının elyapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi ile yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han (25), sevk edildiği Işıklı Sahra Sıhhiye Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han’ın naaşı bugün Hakkari'deki törenin ardından memleketi Van'ın Gevaş ilçesine getirildi. Şehit Han’ın, Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Van Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, Hişet Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehit Mehmetciğin cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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