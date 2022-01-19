Şehitkamil Belediyesi sanayi imarlı arsa satış ihalesi yapacak

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı, Taşlıca Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi alanı nitelikli iki adet arsayı satışa çıkardı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Meclis Salonu’nda İhale Komisyonu’nca (Encümenince) yapılacak. İhaleye iştirak edeceklerin teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi’ne ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir.

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