Şehitlerinin mezarına yarım asır sonra kavuştular

Konya'da 1962 yılında vatani görevini yaparken kaza sonucu şehit olan Çankırılı Mehmet Özcan ile 1964 yılında yine kazayla şehit olan Muşlu Ali Çimen'in yakınları daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını ilk kez ziyaret etti.

Müslüm EVCİ

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yıllar önce vatani görevini yaparken şehit olan ve Konya'da defnedilen ancak aileleri tarafından yerleri bilinmeyen mezarlar ile ilgili çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde Konya Şehitliği'ne defnedilen Mehmet Özcan'ın Çankırı; Ali Çimen'in de Muş nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edilerek aile geçmişi tarandı. Soyadından yola çıkılarak yapılan araştırmada Özcan'ın ailesinin Çankırı'da; Çimen'in ailesinin de Aydın'da yaşadığının belirlenmesi üzerine irtibata geçildi.

AİLELER YILLAR SONRA ŞEHİTLERİNİN MEZARINA KAVUŞTU

1962 yılında kaza sonucu şehit olan Mehmet Özcan'ın 58 yıl sonra; yine kazayla 1964 yılında şehit olan Ali Çimen'in de 53 yıl sonra kabirlerine ulaşan yakınları, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile Konya Şehitliği'ne gelerek yarım asırdan uzun bir süre sonra şehitlerinin kayıp olan mezarlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“AĞABEYİM BAYRAMDA VEFAT ETMİŞ”

Şehit Mehmet Özcan'ın kabri başında ilk kez dua eden kardeşi Ali Özcan, “Ben o zaman küçüktüm, Çankırı'daydım. Babam da köydeydi. Ağabeyim bayramda vefat etmiş. Bayramdan sonra Konya Şehitliği'ne defnedilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi bize ulaştı, biz de ziyarete geldik. Konya Büyükşehir Belediyesi bizi arayıp buldu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi.

“EKONOMİK ŞARTLARDAN DOLAYI BÜYÜKLERİMİZ GELEMEMİŞ”

Şehit Mehmet Özcan'ın yeğeni İsa Özcan ise, “Cenaze haberi geldiğinde aile büyükleri bayram olduğu için duyurmak istememiş. Bayramdan sonra da yetkililer Konya Şehitliği'ne defnetmiş. O zamanlar da iki şehir arası çok uzak olduğu için ve ekonomik şartlardan dolayı büyüklerimiz gelememiş. Öyle olunca da şehidimiz bizden uzak kalmış.

Bu zamana kadar gidip gelemesek de sağ olsun Konya Büyükşehir Belediyesi bizlere ulaştı. Kabirlerin bakımları çok güzel. Bu konuda çok ilgililer, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şehidin bir yakını olmak gurur verici bir duygu. Bize geri dönüş yapılması çok güzel bir duygu” şeklinde görüş belirtti.

“KIZIM DAHA ÖNCE ARAŞTIRMIŞ AMA SONUÇ ALAMAMIŞTI”

Aydın'dan Konya'ya gelen şehit Ali Çimen'in kardeşi Kali Çimen, ağabeyinin mezarı başında ilk kez dua etti. Ağabeyinin vefat haberi geldiğinde ilkokula gittiğini anlatan Çimen, “Diğer ağabeyim de Erzincan'da askerdi, o da terhis olmuştu. Vefat haberi gelince acilen Konya'ya gelmişler. Yetkililer kaza yaptığını söylemiş. Kızım daha önce burada üniversitede okuyordu, o araştırmış ama sonuç alamamıştı” dedi.

“AĞABEYİMLE KONUŞTUM RUHU MUHAKKAK DUYUYORDUR”

Kısa süre önce Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine ulaşarak, ağabeyinin Konya Şehitliği'nde bulunduğu bilgisini aldıklarında çok mutlu olduklarını belirten Çimen, “Mezarı yapılmış, çok sevindim. Bize fotoğrafını gönderdiler. Ben de aileme dağıttım, herkes çok sevindi. Çok güzel bir hizmet, Allah razı olsun. Üzülüyorduk, şimdi sevindik. Şimdi deriz ki ‘en azından bir yeri var.' Yeğenlerim de gelir ziyarete. Ağabeyimle konuştum, ona durumu anlattım. Ruhu muhakkak duyuyordur” diye konuştu.

“BABAMLA AMCAMI BİR ARAYA GETİREBİLMEK BENİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK”

Ali Çimen'in yeğeni Zeynep Çimen de, “Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize ulaştılar. Şehidimizin kabrinin yerinin belli olduğunu söylediler. Çok mutlu oldum. Hem amcamın kabrini ziyaret edebilmek hem babamla amcamı bir araya getirebilmek benim için çok büyük mutluluk. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da meftun bulunan ancak aileleri tarafından kabirleri bilinmeyen şehitlerimizle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirterek, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü dolayısıyla vatan uğruna kahramanca can vermiş tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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