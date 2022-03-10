Şehitlikte duygulandıran görüntüler
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı’nda karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını iki genç elleriyle temizledi. O anları belediyenin güvenlik kamerası kaydetti.
Kar yağışı Çan’da etkili okurken, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı beyaza büründü. Anıta gelen iki genç, şehitlikteki karla kaplı mezar taşlarını elleri ile temizledi. O anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.
“BELEDİYEMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”
Çan Belediyesi, duygu yüklü o anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Belediye Başkanı Bülent Öz, “Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutladığını, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek belediyemizde ağırlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.