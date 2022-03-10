Şehitlikte duygulandıran görüntüler

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı’nda karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını iki genç elleriyle temizledi. O anları belediyenin güvenlik kamerası kaydetti.

Halil ATAŞ

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Kar yağışı Çan’da etkili okurken, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı beyaza büründü. Anıta gelen iki genç, şehitlikteki karla kaplı mezar taşlarını elleri ile temizledi. O anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

“BELEDİYEMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”

Çan Belediyesi, duygu yüklü o anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Belediye Başkanı Bülent Öz, “Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutladığını, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek belediyemizde ağırlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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