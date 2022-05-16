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Sendika başkanına silahlı saldırı

Gazantep'te Öz Taşıma İş Sendikası Şube Başkanı Oğuz Alıcı, miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabası Mustafa A., tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Oğuz Alıcı, hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı.

Yayınlanma: 13:57 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
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İncilipınar Mahallesinde öğle saatlerinde, aralarında miras nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa A., akrabası olan Öz Taşıma İş Sendikası Şube Başkanı Oğuz Alıcıya, sendika binasının bulunduğu iş merkezi önünde tabancayla ateş açtı.

Bacağından yaralanan Oğuz Alıcı, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis, kaçan Mustafa A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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