Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav tarihi belirlendi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası, "Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sınavlara, şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacak.
İstenilen belgeler, 19 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecek. Sınav, 17 Eylül 2022 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum şeklinde yapılacak.
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